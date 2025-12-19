この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、「【爆速＋無料＋超高性能】Googleの最新AIモデル「Gemini 3 Flash」の特徴・使い方・活用事例まで完全ガイド！」と題した動画を公開。Googleが新たに発表したAIモデル「Gemini 3 Flash」について、その特徴から具体的な活用方法までを解説した。



動画で紹介された「Gemini 3 Flash」は、Googleが2025年12月18日に公開したGemini 3モデルファミリーの最新ラインナップである。このモデルは、既存の高性能モデル「Gemini 3 Pro」に迫る高い性能を持ちながら、「高速な応答と低コスト」を両立させているのが最大の特徴だ。動画では、このモデルが「日常的に使いやすいバランスの取れたモデル」として設計されている点が強調された。



Gemini 3 Flashの強みは、その圧倒的なスピードとコスト効率にある。Google公式の比較動画では、前の上位モデルである「Gemini 2.5 Pro」と比較しても、コーディングの生成速度が速く、品質面でも優れていることが示された。価格も、API利用時で入力100万トークンあたり0.50ドル、出力100万トークンあたり3ドルと安価に設定されている。



このモデルはすでに、AIチャット「Gemini」やGoogle検索のAIモード、さらにはAIコーディングアプリ「Google Antigravity」といったGoogleの各種AIツールに即日実装されている。一部は無料で利用可能であり、今後Googleのさまざまなサービスにおいて、AI機能を利用する際のデフォルトモデルになる可能性が高いという。



動画の後半では、GeminiやGoogle AI Studioを使ってGemini 3 Flashを実際に利用する方法や、ゲーム・アプリ開発、動画・画像の分析、文章執筆といった具体的な活用事例が紹介された。Gemini 3 Flashは、その性能と使いやすさから、開発者だけでなく、日常業務でAIを活用したい一般ユーザーにとっても強力なツールとなりそうだ。