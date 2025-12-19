【B2第14節 見どころ】連敗中の静岡と岩手が勝利を目指す…熊本は2節連続で地区首位から勝ち星奪取なるか

静岡の山本と岩手の山際の若手司令塔マッチアップに期待【(C) B.LEAGUE】

「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦は、東地区首位の福島ファイヤーボンズが直近の3節で2敗を喫したのに対し、西地区首位の神戸ストークスは5戦全勝を飾った。他のクラブがどこまでその背中を追っていけるか、第14節の戦いも興味深い。





開幕から2カ月以上が経った現在、大きく出遅れてしまったベルテックス静岡は、前節も神戸にあえなく連敗。GAME1は前半に45点を奪いながらも、後半の20分間は20得点止まり。GAME2も62得点と、得点力不足解消の糸口は見出せていない。3Pシュートとフリースローの成功率がいずれもリーグ最下位と、オフェンス面の不振は数字にも顕著に表れている。オフェンスの課題に関しては、今節静岡と対戦する岩手ビッグブルズも抱え続けており、前節GAME1は愛媛オレンジバイキングスを63点に抑えたにもかかわらず、3Pシュートの不調とフリースロー試投数の少なさが響き、55得点で黒星。GAME2は78得点を挙げてみせたが、83失点と武器のディフェンスが崩れてしまった。2戦とも1ケタ点差だっただけに、チャンスをつかみきれなかったのが悔やまれる。静岡は既に20敗を超え、未だ3勝という状況。この重苦しい空気を変える存在として期待されるのが、昨シーズンに続いて特別指定選手となった山本愛哉だ。前節GAME1で初出場すると、11分23秒で7得点3アシストと効率の良い働きを見せた。橋本竜馬の離脱が長引く中、司令塔としてオフェンスを引っ張ることができるか。

今節も活躍が期待される青森の浅井【(C) B.LEAGUE】

青森ワッツも現在8連敗中で、今シーズンは3勝21敗と苦境にあえいでいるが、前節GAME2では福井ブローウィンズを相手に1点差まで詰め寄る粘りを見せた。この試合で12得点を挙げた浅井修伍がチームの雰囲気を変える存在となれるか。一方、青森に乗り込むライジングゼファー福岡は、前節のGAME1で接戦を制し連敗を6でストップした。この試合で今シーズン3度目となる20得点超えをマークした青木龍史の得点力に期待したい。



前節は東地区首位の福島から勝ち星を挙げた熊本【(C) B.LEAGUE】

着実に上向いている熊本ヴォルターズは、福島にGAME1こそ19点差で敗れたものの、GAME2は23点差をつける会心の白星。今節も神戸という難敵と対峙するが、2節連続で地区首位のクラブを撃破すれば勢いは加速する。直近の熊本が勝利した試合はいずれも70失点前後と、ディフェンスが第一の勝因。前節の静岡戦で2戦合計9ターンオーバーと安定感がさらに増す神戸に対しては、やはりディフェンスで仕掛けたい。



バンビシャス奈良を下して6連勝中の横浜エクセレンスは、第6節の対戦で連勝した山形ワイヴァンズを再びホームに迎え撃つ。前節の信州ブレイブウォリアーズ戦は2戦とも後半に失速して連敗となった山形だが、イ・ジョンヒョンがフィットしてきた印象もあり、今後に期待が持てる。第6節の対戦も第4クォーターに明暗が分かれる展開。その時との違いを見せるためには、イの働きが必要になってくるだろう。



文＝吉川哲彦

構成＝バスケットボールキング編集部

B2 リーグ第 14 節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。今週末はグレゴリー・エチェニケ（熊本ヴォルターズ）に注目だ。7人目となる通算 300 ブロックまであと 1 本、さらに 300 試合出場まであと 2 試合と、いずれも射程圏内。11 月に 35 歳を迎えたベテランは、B2 だけでなく B1 でも実績を積み重ねてきた。前節、B2 史上初の通算 500 試合出場を果たした村上慎也（山形ワイヴァンズ）が、今度は通算 500 スティールまであと 1 本。こちらも 3 人目の記録樹立となり、大記録までカウントダウンだ。



■B2第14節試合日程

・青森ワッツ vs ライジングゼファー福岡（＠青森県武道館）

GAME1：12月20日（土）15時05分～ GAME2：12月21日（日）15時05分～

・愛媛オレンジバイキングス vs 福井ブローウィンズ（＠松山市総合コミュニティセンター）

GAME1：12月20日（土）15時05分～ GAME2：12月21日（日）15時05分～

・熊本ヴォルターズ vs 神戸ストークス（＠熊本県立総合体育館）

GAME1：12月20日（土）15時05分～ GAME2：12月21日（日）14時05分～

・鹿児島レブナイズ vs 福島ファイヤーボンズ（＠西原商会アリーナ）

GAME1：12月20日（土）15時05分～ GAME2：12月21日（日）13時05分～

・ベルテックス静岡 vs 岩手ビッグブルズ（＠静岡市中央体育館）

GAME1：12月20日（土）17時05分～ GAME2：12月21日（日）16時05分～

・バンビシャス奈良 vs 信州ブレイブウォリアーズ（＠金魚スクエア）

GAME1：12月20日（土）17時05分～ GAME2：12月21日（日）15時35分～

・横浜エクセレンス vs 山形ワイヴァンズ（＠横浜武道館）

GAME1：12月21日（日）16時05分～ GAME2：12月22日（月）19時05分～

