ユニクロ年末祭・新年祭が来た！“見たら即買い”の名品を40代スタイリストが厳選しました
毎回、争奪戦がくり広げられるユニクロのセール。年末祭（2025年12月19〜31日）と新年祭（2026年1月1〜8日）、も、あらかじめ欲しい物を決めてのぞんだほうがよさそうです。そこで、40代スタイリストの大日方理子さんに、おすすめアイテムを厳選してもらいました！
オンラインでは品切れの物もありますが、お店で見つけたらラッキーです。
（以下、大日方さんの寄稿。価格は2025年12月19日時点、税込）
◆あったかい ヒートテックボアスウェットパンツ
●ヒートテックボアスウェットパンツ 3990円→2990円（12／19〜25）
サイズ欠けが始まっているのでMYサイズを見つけたら即購入がおすすめ。ボアにボリュームがあってあたたかいです。私は冬キャンプ用に買ったのですが、あたたかくて快適なので結局普段も穿いています。
スニーカーと相性がいいのはもちろん、今年は裾をボリュームソールのショートブーツにINして着るのも可愛いんじゃないかと思います！
◆脚長に見える バギーカーブジーンズ
●バギーカーブジーンズ 4990円→3990円（12／19〜25）
下腹、太もも、お尻が気になる人もいい感じに見せてくれるのがカーブジーンズのいいところ。ハイウエストなので穿くと脚長に見えます！丈短めがあるのも嬉しい。トップスは腰骨くらいの着丈のニットやスウェットを選ぶとバランスよく着られます。
◆今っぽい スフレヤーンクルーネックセーター
●スフレヤーンクルーネックセーター 値下げ中2990円
普通のシンプルなニットに見えるかもしれませんが、身幅はゆったり＆着丈は短めの今っぽいシルエットが特徴です。短めと言ってもお腹が見えるほどではないので着やすさ◎。シャツとの重ね着もおすすめです。
◆この冬のイチオシ 極暖ヒートテックカシミヤブレンド
クルーネック／UネックT
●UNIQLO：C 極暖ヒートテックカシミヤブレンドクルーネックT 1990円（12／18までの限定価格）
●UNIQLO：C 極暖ヒートテックカシミヤブレンドUネックT 2990円（2026年1月上旬発売予定、一部店舗商品）
この冬の大日方のイチオシは、UNIQLO：Cの極暖ヒートテックカシミヤブレンドクルーネックTなのですが、2026年1月にこのUネックバージョンが発売になります！
去年、極暖ヒートテックカシミヤブレンドクルーネックTを試しに1枚買いました。軽くてあたたかくて柔らかくて、着心地が良い！でも買い足そうと思ったときには完売していました。今年は無事に買い足すことができ、友人にもおすすめしまくっています。
クルーネックだと、合わせる服によって「見えないほうがいいのにな…」と思うこともあったのでUネックも絶対に欲しいです。少し透けますが、普通のヒートテックよりも下着っぽくないので、1枚で着られるところも気に入っています。室内が暑いときに上を脱いで体温調節できるのっていいですよね。
防寒という意味ではぴったりサイズがいいですが、1枚で着るなら1サイズUPしたほうがピタピタになりすぎず着やすいはず。
◆あのジル・サンダーコラボの復刻版が、元旦に登場
●＋J復刻版、アウター2種とシャツ（1月1日販売スタート、オンラインは午前8:15より）
年末祭ではないのですが……ファッションデザイナーのジル・サンダー（Jil Sander）とのコラボレーションシリーズ＋Jの復刻版が、2026年1月1日に販売スタートします！＋Jが発売になった2009年には、開店前から長蛇の列ができ大きな話題になりました。
今回の復刻版＋Jは2009年に特に人気だったアウター2型とシャツ1型。私はメンズのハイブリッドダウンオーバーサイズMA-1が気になっています。スカートと合わせると可愛いはず。MA-1のハードな雰囲気が苦手で持っていなかったのですが、大人になって貫禄もついてきたので、今なら着こなせるような気がします。
さて、あなたが気になるアイテムはあったでしょうか。楽しい年末年始をお過ごしください。
＜文／大日方理子＞
【大日方理子】
（おびなた・りこ）スタイリスト。1979年生まれ、お茶の水女子大学卒。『Ray』などの女性誌やテレビでスタイリストを務める。きれいめからカジュアルまで、今の気分を取り入れたスタイリングが得意。骨格診断アドバイザー。猫背改善で身長149cm→151cmに。中学生の女の子がいる1児の母でもある。公式HP
