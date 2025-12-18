イラストレーターのぴーこさんの漫画がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

息子を連れて、スーパーへ買い物に行った作者。すると、「男の子なんて生んじゃダメよ」という声が聞こえてきて…という内容で、読者からは「そんな失礼な人、いるんですね」「男の子、最高だけどね！」などの声が上がっています。

今なら迷いなく言える「男の子を産んでよかった」

ぴーこさんは、インスタグラムで作品を発表しています。ぴーこさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

ぴーこさん「最近、息子たちも大きくなって手が離れ始め、昔のことをよく思い出します。『こんなこともあったなあ』と思い出したので、描いてみました」

Q.見知らぬおばさんから、聞こえるように言われたとき、どのように感じましたか。

ぴーこさん「『こんなに意地悪な人が現実にいるんだ』と衝撃的でした」

Q.おばさんの言った「男の子は汚す、暴れる、壊す」ということについて、実際のところ、息子さんたちはどうでしたか。

ぴーこさん「確かに小さいときは服も汚していたし、暴れていたし、物も壊していました。でもそのことに関しては、子どもを育てる上では『あるあるなこと』『当たり前のこと』だと思っていたので、まっすぐ受け止められました。今は息子たちも大きくなって落ち着いたので、そんなことはほぼしなくなりました」

Q.そのような息子さんたちの成長を、どのように感じていますか。

ぴーこさん「今の落ち着いた息子たちもかわいいですが、時々『手が離れてきてさみしいな』という気持ちにもなります。『あの頃の大変な時期は、本当に大切で貴重な時間だったんだな』と、今では思います」

Q.もし今、あの時のおばさんに会ったら、何と伝えたいですか。

ぴーこさん「『私は、男の子を生んでよかったと心から思っていますよ』と、笑顔で伝えたいです」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ぴーこさん「私と同じような経験をされた男の子のママさんたちからのコメントだったり、『男の子でも女の子でも、わが子はかわいい』といったコメントだったり、私の気持ちに寄り添ってくださる温かいコメントが多かったです」