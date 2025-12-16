漫画家の「ミナモトとよしくんの日記帳」さんの漫画「推し活に力を貸してくれる彼氏も超絶推せる」がインスタグラムで1万4000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

推している作品の情報をチェックしていると、新作のくまのぬいぐるみの情報が。しかし、発売日が原稿の締め切り日と重なっており、「諦めるしかないか」とうなだれていると、その様子を見ていた彼氏が…という内容で、読者からは「彼氏さん、神対応すぎる」「うらやましい！」などの声が上がっています。

協力してくれた日は、お礼の“おいしいご飯デート”

ミナモトカズキさんは、インスタグラム「ミナモトとよしくんの日記帳」というアカウント名で作品を発表しています。ミナモトカズキさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「推し活に力を貸してくれる彼氏も超絶推せる」を描いたきっかけを教えてください。

ミナモトカズキさん「推し活はもちろん楽しいし大好きですが、推し活を一緒に楽しんで支えてくれている彼氏も大好きだし、もはや『推し』なので漫画にしてみたいなと思いました」

Q.2人はお付き合いしてどのくらいになるのですか。

ミナモトカズキさん「6年になります。恋愛なんて自分にはもう無理だ、と自暴自棄になっていた頃に出会いました。あまりにも恋愛が怖くなっていた時期だったので、好きになってからもお付き合いするまでは1年くらいかかってしまいました」

Q.彼氏の「よしくん」さんの魅力を、特にどのような部分に感じますか。

ミナモトカズキさん「とにかく優しくて穏やかなところです。自分はとても感情の起伏が激しい人間なのですが、そこに引っ張られずいつも隣で飄々（ひょうひょう）としていてくれるので、一緒にいると自然と落ち着けるんです」

Q.この後、何かお礼をしましたか。

ミナモトカズキさん「推し活に協力してもらったときは、いつも一緒においしいご飯を食べにいきますね」

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

ミナモトカズキさん「ありがたいことに、かれこれ15年以上、漫画家をやらせていただいています。近年はBL漫画を描くことが多いです」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

ミナモトカズキさん「インスタグラムでは、よしくんとの思い出をもっとたくさん形に残していけたらなと思っています。いつかそれを1冊の本にできたらすてきだな、と淡い夢も抱いております」

Q.漫画「推し活に力を貸してくれる彼氏も超絶推せる」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ミナモトカズキさん「読んでくださった皆さんが、彼氏のよしくんをとにかく称賛してくださって、『でしょでしょ〜！』とにんまりしながら拝見しております。『推し活』ってときに苦しいこともありますけれど、『やっぱり楽しいものだよね』という雰囲気が少しでも伝わっていたらうれしいなって思います」