¡ÚÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Û´öÅÄ¤ê¤é¡ØÉ´²ÖåçÍð¡Ù±Ñ¸ìVer¡ØIn Bloom¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥áMV¸ø³«
¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÂè2´üÂè1¥¯¡¼¥ë¤ÎOP¡¢´öÅÄ¤ê¤é¡ØÉ´²ÖåçÍð¡Ù¤Î±Ñ¸ìVer¤Ç¤¢¤ë¡ØIn Bloom¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥áMV¤¬¡¢ËÜÆü12·î16Æü¡Ê·î¡Ë22»þ¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£Âè2´ü½ªÎ»¸å¤À¤«¤é¤³¤½¤Î±ÇÁü¤Ç¿¶¤êÊÖ¤í¤¦¡£
¸åµÜ¤òÉñÂæ¤Ë¡ÖÆÇ¸«Ìò¡×¤Î¾¯½÷¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×4500ËüÉôÆÍÇË¤ÎÂç¿Íµ¤¸åµÜÆæ²ò¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¡£2025Ç¯1·î¤«¤éÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿Âè2´ü¤Ï¡¢³Æ¼ïÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¾ï¤Ë¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¡ÖABEMA2025Ç¯¥¢¥Ë¥á¾åÈ¾´ü¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ú¥¢¥Ë¥áÁ´ÂÎºÆÀ¸¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û¡¢¡Ú¿·ºî¥¢¥Ë¥áºÆÀ¸¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û¡¢¡ÚÇ¯ÂåÊÌ¥¢¥Ë¥áºÆÀ¸¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î10ÂåÉôÌç¡¢20ÂåÉôÌç¡¢30Âå°Ê¾åÉôÌç¡Û¤Ç¤¹¤Ù¤Æ1°Ì¤òµÏ¿¡£¡ÚTikTok¾åÈ¾´ü¥È¥ì¥ó¥ÉÂç¾Þ2025¡Û¤ÎÂç¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³¤³°¤Ç¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¯¡¢ËÌÊÆ¤Î¥¢¥Ë¥áÀìÌç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹Crunchroll¤Ç¤Ï¡¢25Ç¯4·î´ü¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¿ô¤¢¤ë¥Ð¥È¥ëºîÉÊ¤òÍÞ¤¨¡¢Æ²¡¹¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜ¹ñÆâ³°¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊüÁ÷¤«¤é2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢2025Ç¯10·î22Æü¤Ë¤Ï¡¢¡ÚTV¥¢¥Ë¥áÂè3´ü¡õ·à¾ìÈÇ¤ÎÀ©ºî·èÄê¡Û¤òÈ¯É½¡£SNS¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Âè2´üÂè1¥¯¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ´öÅÄ¤ê¤é¡ØÉ´²ÖåçÍð¡Ù¤Î±Ñ¸ìVer¡ØIn Bloom¡Ù¤Î¥Õ¥ë¼Ü¥¢¥Ë¥áMV¤¬¡¢12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë22»þ¤è¤êTOHO animation YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ØÉ´²ÖåçÍð¡Ù¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¸åµÜ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¡¢¤½¤³¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ò¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÍî¤È¤·¤³¤ó¤À¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÅ¸³«¤ò¸«¤»¤ë¥Ý¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡ØÉ´²ÖåçÍð¡Ù¤¬¡¢´öÅÄ¤ê¤é¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ë±Ñ¸ìÈÇ³Ú¶Ê¡ØIn Bloom¡Ù¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
ÆüËÜ¸ì¤Î¶Á¤¤ä°ÕÌ£¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±Ñ¸ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥º¥à´¶¤¬³è¤«¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÅ»¤Ã¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡ØIn Bloom¡Ù¤Î¥Õ¥ë¼Ü¥¢¥Ë¥áMV¤¬12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë22»þ¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Êª¸ì½ªÈ×¤Ë¸þ¤±¤ÆÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÂè2´ü¡£ÊüÁ÷¤¬½ªÎ»¤·¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½ÇÇ¡¢¿Ñ»á¡¢¤½¤·¤Æ»Ò¿é¤È¾®Íö¤Î´Ø·¸À¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëMV¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Çºé¤Íð¤ì¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤ò¡£
¡ÊC¡ËÆü¸þ²Æ¡¦¥¤¥Þ¥¸¥«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¡¿¡ÖÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
