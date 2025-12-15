【YANMAR presents 柿谷曜一朗 引退試合 LAST MAGIC】OSAKA PINK 4−3 OSAKA BLUE（12月14日／ヨドコウ桜スタジアム）

【映像】超高速の股抜き突破→ループ弾

元日本代表FWの柿谷曜一朗が、股抜きからループシュートでゴールを強襲。引退試合で見せた圧巻のテクニックに、ファンが驚愕した。

12月14日の「YANMAR presents 柿谷曜一朗 引退試合 LAST MAGIC」では、OSAKA PINK（セレッソ大阪勢が中心）とOSAKA BLUE（ガンバ大阪勢が中心）が激突。4−3でOSAKA PINKが勝利した。

主役の柿谷は2ゴール・1アシストの活躍を見せ、さらに随所で持ち前のテクニックも発揮。例えば、39分のワンシーンだ。

柿谷はゴール前で乾貴士からのパスを受けると、ファーストタッチから素早く右足のアウトサイドでボールを突き、今野泰幸の股を抜いて突破。そのままループシュートを放った。惜しくもゴールとはならなかったが、華麗なテクニックでスタジアムを盛り上げた。

リプレイ映像では、超高速かつ繊細なボールタッチで股を抜いていたことが明らかに。実況席に座った元チームメイトの酒本憲幸は「なんなん、股ってあんなに通せるもんなん」と驚き、清武博嗣も「そうですよね。ああいうプレーですよね」と感心した。

「あそこでループの発想は凄いわ」の声も

この一部始終は、ファンの間でも話題に。ABEMAのコメント欄やSNSでは、「すっげ」「決まってたらアツい」「曜一朗らしい」「オシャレ」「アイディアが良いね、さすが」「魅せるなー」「THIS IS 柿谷」「やっぱ上手いなあ〜！引退もったいない！」「上手すぎる笑」「やっぱうまいよなー」「ジーニアス！」「あそこでループの発想は凄いわ」などの声で溢れた。

J1リーグでベストゴール賞を二度受賞するなど、ファンタジスタ系のCFとして活躍した柿谷。引退試合でもアイディアと技術に富んだらしさ溢れるプレーを発揮し、2万人以上の観客を沸かせた。

（ABEMA／柿谷曜一朗 引退試合）

