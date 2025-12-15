この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

AI専門チャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、「【Gemini 3に圧勝】ChatGPTの最新AIモデル「GPT-5.2」の特徴・性能・無料で使う方法まで完全ガイド！」と題した動画を公開。OpenAIが発表した最新AIモデル「GPT-5.2」が、競合であるGoogleの「Gemini 3 Pro」の性能を多くの指標で圧倒したことが解説された。



動画によると、GPT-5.2は、Googleが先日公開し、OpenAIの「GPT-5.1」を超えるベンチマークスコアで話題となった「Gemini 3 Pro」に対抗すべく開発されたモデルである。OpenAIは「非常事態（コードレッド）」を宣言して開発リソースを集中させ、その直後にこの新モデルを発表したという背景がある。



その性能は、AIモデルの評価を測る主要なベンチマークにおいて、「Gemini 3 Pro」のスコアを圧倒している。特に、実務レベルのソフトウェアエンジニアリング能力を測る「SWE-Bench Pro」や、数学・物理の難解な問題を解く能力を測る「GPQA Diamond」などで顕著な差を見せた。また、スプレッドシートやプレゼンテーション資料の作成、コーディング、画像認識（Vision）といった実用面でも大幅な性能向上が見られ、事実に基づかない情報を生成する「ハルシネーション」の発生率も抑制されていることが示された。



ChatGPTでは、日常的なタスク向けの高速な「GPT-5.2 Instant」、コーディングや長文要約などじっくり考えるタスク向けの「GPT-5.2 Thinking」、そして最も高性能で信頼性の高い「GPT-5.2 Pro」という3つのモデルが展開される。有料プランのユーザーから順次利用可能となり、APIを通じた外部ツールでの利用も始まっている。



GPT-5.2は、激化するAI開発競争の中でOpenAIが優位性を取り戻すために投入したモデルであり、「人間の専門家レベル以上で仕事ができる」と評されるほどの性能を持つ。単なる性能向上だけでなく、より信頼性が高く、実用的なツールへと進化したことで、今後のAIの活用方法に大きな影響を与えることになりそうだ。