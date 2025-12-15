物価高キツい！→【しまむら】なら激安990円！ 40・50代の高見え♡「ワイドパンツ」

物価高で洋服の買い足しをためらうことも増えたこの頃……。そんな40・50代世代の頼れる存在になりそうなのが、しまむらの大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】で登場した「ワイドパンツ」です。なんと\990（税込）ながら、シルエットの整い方や着まわしのしやすさにも期待できそう。今チェックしておきたい注目株の魅力を、着こなし方のヒントともにお届けします。

ストンと落ちるワイドラインで上品見え

【しまむら】「ワイドパンツ」\990（税込）

落ち着いたブラウン系の色味と、まっすぐ落ちるワイドシルエットが上品な一本。ウエストは総ゴムと紐の仕様で、日常使いしやすそうなのも魅力です。裾までストンと落ちるラインのおかげで、リラックス感のあるデザインでもラフになりすぎず、40・50代のきれいめカジュアルにすっとなじんでくれそう。

ショート丈アウターと合わせて高バランスに

公式Instagramで「シンプルで合わせやすいけど、ちゃんとディテールは今っぽく！のアイテム」と紹介されているワイドパンツ。画像のように、ストンと落ちるシルエットがラフさを抑えてくれるので、淡色トーンでまとめても大人っぽく着こなせます。さらに、ショート丈のアウターを合わせれば脚元に縦のラインが出て、ワイドでも重く見えにくい仕上がりに。

タック入りで体形カバーが叶いそう

【しまむら】「ワイドパンツ」\990（税込）

デニム見えするこちらのワイドパンツは、ウエストゴムのイージー仕様ながら、タック入りのおかげでカジュアルになりすぎない一本。立体感が出るので、お腹まわりが目立ちにくいのも魅力です。裾はややすぼまり気味のシルエットで、脚のラインを拾いにくいのも◎ 40・50代のデイリーにちょうど良い抜けのあるスタイルが楽しめそうです。

黒アウター合わせでシックにまとめて

タック入りで立体感が出るため「しっかり冬のコーデのスタメンになる」（公式Instagramより）ワイドパンツ。着画のように、黒アウターと合わせればコーデが締まり、淡いトップスとの組み合わせにメリハリが生まれます。足元はフラットシューズでもバランスが整いやすく、40・50代のデイリーに取り入れやすいアイテムとなるはず。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K