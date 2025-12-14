【ハーマル（ノルウェー）＝平地一紀】スピードスケートのワールドカップ（Ｗ杯）第４戦は１３日、ノルウェーのハーマルで第２日が行われ、女子１０００メートルで北京五輪金メダルの高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１分１４秒３９で優勝した。

前日の１５００メートルに続いて日本スケート連盟が定めるミラノ・コルティナ五輪の代表選考基準を満たし、２種目での五輪出場を確実とした。Ｗ杯個人通算３８勝目で、自身が持つ日本勢の最多記録を更新した。山田梨央（直富商事）は６位。男子１０００メートルは小島良太（エムウェーブ）が１１位、女子３０００メートルでは堀川桃香（富士急）が１５位だった。

「金メダルを狙える」

高木にとって、視界が晴れるような、納得の滑りだった。「昨日（の１５００メートル）よりもタイムや内容に手応えを感じるレースになった」。今季個人種目でのＷ杯２勝目で、北京五輪に続く五輪２連覇への挑戦権を得た。

克服に取り組んでいる課題の一つは、中盤以降のスピードの維持。この日は、６００メートルの通過タイムでライバルのフェムケ・コク（オランダ）に劣り２位だったものの、その後は粘って持ちこたえ、終盤のタイムでコクを逆転した。

前夜の終了時間は遅く、回復までの時間が限られた中、２日連続の優勝。「無理して寝ようとせず過ごしていた。気持ちは切れず、このスケジュールに対してネガティブ（マイナス思考）にならずにいられた」とうなずいた。

高木を支えるヨハン・デビットコーチは、言い切る。「ハイレベルの素晴らしいレース。けがや体調不良がなければ、美帆がミラノで金メダルを狙える（状態に持っていける）確率は１００％だ」。これで、今月下旬の全日本選手権を待たずして、２種目で五輪確実となった。今季前半はなかなか結果が出なかった高木だが、ミラノ・コルティナ五輪開幕まで２か月を切った今、この２勝の持つ意味は大きい。（平地一紀）