¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢¼«¿È¤¬ÀßÎ©¤·¤¿´ä¼ê¡¦²Ö´¬»Ô¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¡Ö£ë£é£î£ç¡¡£ï£æ¡¡£ô£è£å¡¡£È£é£ì£ì¡×¡Ê£Ë¡¥£Ï¡¥£È¡Ë¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¡¢ÍèÇ¯£³·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè£¶²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë½Ð¾ì¤Ë¡Ö¾®¡¢Ãæ¡¢¹â¡¢Âç¤È¥×¥í¤È¡ÊÂåÉ½¤È¤Ï¡Ëº£¤Þ¤Ç¤´±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Ìîµå¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç£±ÅÙ¤Ï¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤º¤Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤ÒÁ°¤Î¤á¤ê¤Ç¹Í¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦°ì¤·¤«ÌÜÉ¸¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤Ä¤ªÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÍºÀ±¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç£×£Â£Ã½Ð¾ì·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡¢¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ì¤â¤Ê¤·¡£Áª½Ð¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¼çÍ×Âç²ñ¤Ç¤Ï½é¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÆþ¤ê¤È¤Ê¤ë¡££··î¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢Á°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿º¸ÏÓ¡££³£´ºÐ¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀèÈ¯¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë²óÅ¾¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËÉÙ¤ÊÃÎ¼±¤ä¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¼ã¼ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¥ê¡¼¥À¡¼³Ê¤È¤·¤Æ¤ÎÆ¯¤¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£µåÃÄÂ¦¤Ë¤â£×£Â£Ã½Ð¾ì¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤¹¤Ç¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖºÇ½ªÀï¤Î»þ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÏÃ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Á°¤Î¤á¤ê¤Ç¹Í¤¨¤¿¤¤¤È¡££Ç£Í¤«¤é¤â¤½¤Î¾ì¤Ç¤É¤¦¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Ç§¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¡¢¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤Î½Ð¾ì¤âÆâÄê¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¤¸²Ö´¬Åì¹â½Ð¿È¤Î£²¿Í¤¬¶¯ÎÏ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤á¤Ð¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î£²Âç²ñÏ¢Â³Í¥¾¡¤Ë¤Ï¶¯ÎÏ¤ÊÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ë¡£ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ª¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤Î½Ð¾ì¤Î²ÄÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇ¯Æâ¤Ë¤Ï¡ÊÅú¤¨¤¬¡ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤»¤á¤Æ£±£²·îÃæ½Ü¤È¤«¤¯¤é¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²Ö´¬Åì¹â¤«¤é£°£¹Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÀ¾ÉðÆþ¤ê¤·¤¿ÍºÀ±¤Ï¡¢£±£¶Ç¯¤Ë¼«¿È½é¤Î£²¥±¥¿¾¡Íø¤È¤Ê¤ë£±£²¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££±£·Ç¯¤Ë£±£¶¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¹£·¤ÇºÇÂ¿¾¡¤ÈºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢£±£¹Ç¯¤Ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼£±Ç¯ÌÜ¤«¤éÀèÈ¯¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¡££²£³Ç¯¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£±£±¾¡¤òµó¤²¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç£·Ç¯´Ö¤Ç¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È£´¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÄÌ»»£±£¹£¹ÅÐÈÄ¤Ç£´£¸¾¡£µ£¸ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£´£¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹²ÃÆþ£±Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï¡¢£³£³ÅÐÈÄ¤Ç£·¾¡£±£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£¹£¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï²Ö´¬Åì¹â¤Î¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëµð¿Í¡¦À¾´ÛÍ¦ÍÛÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¡¢¾ïÁí³Ø±¡¹â¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤«¤é¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ë¿Ê¤ó¤À¥Ð¥ë¥¶¡¼¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÅê¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤â¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¡£¥¦¥§¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤ÏÍºÀ±¤¬ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤êÊý¡¢¸ÆµÛË¡¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸ÅÁã¤ÎÀ¾Éð¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê¤È¡¢º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤ÎÎ¾±¦ÏÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¥á¥¸¥ã¡¼£·Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿ÀèÇÚº¸ÏÓ¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¡¢Èà¤é¤¬¼ã¤¤»þ¤«¤é¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈºÆ²ñ¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£