米歌手シェール（７９）が来年５月の８０歳の誕生日を記念し、熱愛が伝えられる４０歳年下の恋人と３度目の結婚をするとのウワサが浮上。シェール側は今のところ結婚説を否定している。

シェールは現在、米ラッパーのアレクサンダー・エドワーズ（３９）と交際中で、一部メディアは関係者の話として、「２人は互いにコミットする準備ができている」とし、「本人は８０歳を機会に結婚するのが最適だと考えている」と報じた。

この報道を受け、シェールの代理人は１１日、米芸能ニュースサイト「レイダー・オンライン」に、「将来的に結婚する予定は全くない」と一蹴してみせた。

２人は２０２２年秋の「パリ・ファッション・ウィーク」で出会い、同年１１月に交際を公表。シェールの友人らは当初、関係が長続きするかどうか懐疑的で、エドワーズがはるか年上のレジェンド歌手であるシェールを「利用しているのではないか」と懸念していたが、２人の交際は順調に続いているという。

シェールはこれまで２度結婚。最初は１９６４年１０月、当時２７歳だった歌手で、後に米下院議員を務めたソニー・ボノと事実上のパートナーになり、６９年に正式に結婚し７５年６月に破局した。

離婚が成立してわずか４日後、今度は伝説的サザンロックバンド、オールマン・ブラザーズ・バンドのグレッグ・オールマンと２度目の結婚。だが、グレッグの重度の薬物乱用により、結婚生活は４年後に崩壊した。

その後の４６年間、シェールは婚約も結婚もしていないが、年下好きは有名で、これまで俳優のトム・クルーズやヴァル・キルマー、ボン・ジョヴィのギタリスト、リッチー・サンボラとの交際が報じられてきた。