スポニチアネックスがフジテレビ系の朝の情報番組『サン！シャイン』が来春で終了することを報じた。後枠で新番組はスタートせず、『めざましテレビ』の放送時間を延長する方向で調整しているという。

カズレーザーにとっては番組終了はプラスか

前枠で放送されていた『めざまし8』でMCを務めていた谷原章介がメインキャスターを担当。スペシャルキャスターに武田鉄矢と『メイプル超合金』カズレーザー、同局の佐々木恭子アナをキャスターに起用したものの、わずか1年での終了となる。

「コメントがズレていると番組開始時から不評だった武田さんに加え、好感度の高かった谷原さんまで番組内での発言を巡り、炎上するケースが増えていましたからね。悪い意味で話題になる一方、視聴率は上向く気配がなかったので終了も仕方ないでしょう」（ワイドショースタッフ）

そんな中、唯一の常識派として支持されていたカズレーザーには同情の声が集まっている。

「“カズレーザー以外まともな出演者がいなかった”という声がSNSで上がるように、彼のコメント力だけが番組の見どころでしたからね。カズレーザーさんは中丸雄一さんの不倫報道の影響で好評だったテレ朝系のバラエティー『家事ヤロウ!!!』も今秋終了するなど、不運が続く印象です」（テレビ誌編集者）

その博学ぶりとスキャンダルと無縁なキャラクターで引っ張りだこながら、冠番組の教養バラエティー『カズレーザーと学ぶ。』（日本テレビ系）も今秋終了している。

しかし放送作家は「芸人としての需要が高まるのでは」と期待を寄せる。

「コンビで出場した『M-1グランプリ』でインパクトを残してブレイクしただけに、もともとネタやバラエティー対応力の評価は高い。最近はその博識ぶりで文化人化していましたが、スケジュールに余裕があるなら出てほしいと思っているバラエティー番組スタッフは多いと思います。来春以降は、芸人としての露出が一気に増えるかもしれませんね」

11月にスタートした『ダウンタウンプラス』内の企画『芯くったら負け! 実のない話トーナメント』に出演するなど、すでにその兆候は出始めている。

「年末に放送されるテレビ東京の経済ニュース番組『ワールドビジネスサテライト』3時間特番にも、メインキャスターで出演することが決まっています。真面目な番組もバラエティー色が強い番組もこなせる数少ない芸人だけに、来春以降は再び引っ張りだこになるでしょう」（制作会社関係者）

カズレーザーにとっては、『サン！シャイン』が終わった方がプラスになるかも？