¹âÂå±äÇî¤µ¤ó¤¬»àµî¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡¡°úÂà¸å¤Ïºå¿À¤Ê¤É¤Ç¥³¡¼¥ÁÌ³¤á¡¢WBC¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥
¡¡ºå¿À¡¢ÃæÆü¤Ê¤É¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¤·¤¿¹âÂå±äÇî¤µ¤ó¤¬»àµî¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬10Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´õÂå¤ÎÌ¾Çì³Ú¤¬Å·¹ñ¤ØÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£¹âÂå±äÇî¤µ¤ó¤¬Æþ±¡Àè¤ÎÂçºå»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç²ÈÂ²¤Ë¤ß¤È¤é¤ì¡¢ÀÅ¤«¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¡£71ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÂå¤µ¤ó¤ÏÃÒÊÛ³Ø±à¡ÊÆàÎÉ¡Ë¤«¤éË¡Âç¤Ë¿Ê¤ß¡¢1³ØÇ¯²¼¤Î¹¾ÀîÂî¤Ê¤É¤ÈÅìµþÏ»Âç³Ø¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£Â´¶È¸å¤ÏÅì¼Ç¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢78Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¡£¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¾®ÊÁ¤ÊÂÎ³Ê¤Ê¤¬¤éÁö¹¶¼é¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤éÍ··â¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¡£³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤È¡¢123»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨¡¦249¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢47ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¼éÈ÷¤Ç¤â¤¤¤¤Ê¤ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¡Ê¸½¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£88Ç¯¤Ë¤Ï¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¹Åç¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢Íâ89Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬¹âÂå¤µ¤ó¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£90Ç¯¤Ë¹Åç¤Î1·³¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡£Ë¡Âç¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëÅö»þ¤Î»³ËÜ´ÆÆÄ¤«¤é»°ÎÝ¥³¡¼¥Á¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤¿¤ÊÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÃæÆü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¢ÃæÆü¡¢´Ú¹ñ¡¦¥Ï¥ó¥Õ¥¡¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ºå¿À¤ÈÆü´Ú¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¡£09Ç¯¡¢13Ç¯¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢09Ç¯¤ÎÂè2²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¤ÏÀ¤³¦°ì¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¹âÂå¡¢¤ªÁ°¤Ï¡È¤¤ê¤Î¥¿¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ì¡É¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤ê¤Î¥¿¥ó¥¹¤Ï¡¢¤³¤Ã¤Á¤ò²¡¤»¤Ð¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥¿¥ó¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÆ³¤Î°ú¤½Ð¤·¤òÁý¤ä¤»¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡1·³´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÄÌ»»1773¾¡¤òµó¤²¤¿¥×¥íÌîµå»Ë¾åºÇÂ¿¾¡´ÆÆÄ¤ÎÄá²¬°ì¿Í´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¶µ¤¨¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç´Ó¤¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤ò¶Ë¤á¤¿¡£ÌîÂ¼¹îÌé¤µ¤ó¤«¤é¤ÏºÇ¹â¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¹âÂå¤ÏÆüËÜ°ì¤Î»°ÎÝ¥Ù¡¼¥¹¥³¡¼¥Á¡×¡£¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤ÏÀ±ÌîÀç°ì¡¢Íî¹çÇîËþ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÌ¾¾¤Î²¼¤Ç¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤âÌîµå¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò·è¤·¤ÆÎä¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡20Ç¯¤Ëºå¿À¤òÂàÃÄ¤·¤¿¸å¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢µå³¦¤Ç»ØÆ³¤òÂ³¤±¤¿¡£21Ç¯¤«¤éÂç·ÐÂç¤ÎÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¤È¡¢23Ç¯¤Ë¤Ï´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£ÉÂËâ¤ËËÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤â¤½¤Îº¢¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿ô²ó¡¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¡£º£Ç¯8·î¤â³ØÀ¸¤òÏ¢¤ì¤Æ´ØÅì±óÀ¬¤Ë½Ð¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£9·î¤ËÆþ¤Ã¤ÆÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤ë¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²ÈÂ²¤Î¶¯¤¤ÀâÆÀ¤ÇÆþ±¡¡£¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ÆÀÑ¶ËÅª¼£ÎÅ¤Ï¤ä¤á¤¿¡£ÈÕÇ¯¤Ï´ËÏÂ¥±¥¢ÉÂÅï¤Ç²ÈÂ²¤È¤È¤â¤ËÀÅ¤«¤ÊÍ¾À¸¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉÂ¼¼¤Ë¤ÏÂç·ÐÂç¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬¾þ¤é¤ì¡¢¼ê¤ÎÆÏ¤¯¤È¤³¤í¤Ë¤ÏÌîµå¥Ü¡¼¥ë¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ï¡Ö°ì½ê·üÌ¿¡×¡£µå³¦¤ËÌ¾Á°¤È¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¶µ¤¨»Ò¤ò»Ä¤·¤¿Ì¾¥³¡¼¥Á¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÌîµå¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¤ò´Ó¤¤¤¿¡£