茂木健一郎、中国軍と自衛隊の“無線”を独占入手？「パンダあげないからね」「海軍カレー食べたい」緊迫のやりとりを一人二役で熱演

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で動画「独占入手！中国軍機と自衛隊機の緊迫のやりとり」を公開。中国軍と自衛隊のパイロットによる無線でのやりとりを一人二役で演じる風刺コントを披露した。



動画は、中国軍機から自衛隊機へ「これより演習を行う」という一方的な通告から始まる。事態は次第にエスカレートし、中国側は「予定通りこれからレーダー照射をします」と宣言。これに対し、自衛隊側は「そんなの聞いてない」と困惑する。



緊迫した状況の中、会話は思わぬ方向へ展開する。中国側はレーダー照射の理由について「習近平主席が怒っている」「夕食がチャーハンと餃子だったはずなのに、餃子抜きになっちゃう」と、まさかの個人的事情を吐露。一方、自衛隊側も「うちの小泉進次郎防衛大臣がますます覚醒しちゃう」「無事この任務を終えて戻りたい」と応戦し、互いの“本音”が飛び交うコミカルな応酬が繰り広げられた。



さらに、中国側が「我々ほとんど一人っ子なんです」「戦争なんかしたくない」と語れば、自衛隊側も「私も子供がいるんでね」と共感を示すなど、現場の兵士たちが抱えるであろう人間的な葛藤が描かれていく。



最終的に、両者は「お互い事情がわかった」と歩み寄りを見せ、中国側は「チャーハンと餃子」、自衛隊側は「海軍カレー」を食べるために帰還するという結末を迎える。国家間の緊張関係をテーマにしながらも、ユーモアを交えて組織と個人のジレンマを鋭く描き出した、茂木氏ならではの風刺劇となっている。