¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

Æ°²è¡Ö¡Ú¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢ÂÚºßµ­⑦¡Û¥Þ¥µ¥¤¤ÎÂ¼¤Ø¡ª¼ÂºÝ¤ÎÀ¸³è¤È¶Ã¤­¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤Ï¡×¤Ç¤Ï¡¢12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¤µ¤ó¤¬¥Þ¥µ¥¤Â²¤ÎÂ¼¡Ö¥Þ¥µ¥¤¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×¤òË¬Ìä¡£¸½ÃÏ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤äÂ¼¿Í¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡¢°ÛÊ¸²½ÂÎ¸³¤Î¶Ã¤­¤ä´¶Æ°¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£

HISAKO¤µ¤ó¤ÏÆ°²èËÁÆ¬¤Ç¡Öµí¤Î¡¢µí¤Î¤¦¤ó¤Á¤Çºî¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ã¤´¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ëµí¤ÎÊµ¤ò»È¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿½»µï¤Ë¶Ã¤­¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¤½¤Î¸å¡¢¸½ÃÏ¤Î»Ò¤É¤â¤È½éÂÐÌÌ¤·¡¢¡Ö¤â¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¡£²Ä°¦¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¡¢½ã¿è¤Ê¸òÎ®¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡£¤¤¤¤´¶¤¸¡£ÀÄ¤Ë²«¿§¤Ç¡£´°àú¤¸¤ã¤ó¡×¤È¡¢¼«¤éÅÁÅý°áÁõ¤ÇÃå¾þ¤ê¡¢¸½ÃÏ¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¤Ê¤¸¤àÍÍ»Ò¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£

Â¼¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Â¼¿Í¤¬Â³¡¹¤È½¸¤Þ¤ê¡¢²¿¤ä¤é¡Ö¤Ê¤ó¤«»Ï¤Þ¤ë¤è¡£åºÎï¤À¤Í¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Í¡£¤¹¤´¤¤¥«¥é¥Õ¥ë¡×¤È¤½¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¿§ºÌ¤ÎÁ¯¤ä¤«¤µ¤Ë´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ëHISAKO¤µ¤ó¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥¤¥áー¥¸¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¥Þ¥µ¥¤Â¼¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤òÒòÓð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£

ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤ ¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÊÌ¤ì¤Î°§»¢¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÂ¼¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë»Ñ¤ÇÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¥Þ¥µ¥¤Â¼¤Ç¤Î¸òÎ®¤¬HISAKO¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤¬¤¿¤¤·Ð¸³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

02:00

¥¤¥á¡¼¥¸¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö
04:41

ÀÅ¤±¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÌë¤ÎÂ¼
03:11

¤ª¤ä¤¹¤ß¤Î¸ÀÍÕ¤¬Â³¤¯¸¸ÁÛÅª¤Ê»þ´Ö

12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¡ÖÆüËÜ¤ÎÀÚÇ÷Áá»º¼£ÎÅ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤Ù¤­¡×¸½¾ìÌÜÀþ¤ÎËÜ²»¤ò¸ì¤ë

12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¡ÖÓÇ¸ì¤Î¼ïÎà¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡ª¼Ò²ñÀ­¤È¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬½ÅÍ×¡×

12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¡Ö¤ª¾®¸¯¤¤¤Ï2ºÐ¡¦3ºÐ¤«¤é¤ÇOK¡ª¡×¥×¥íÄ¾ÅÁ¤Î¡È´¶¼Õ¤Î½Û´Ä¡É¶µ°é¤òÇ®ÊÛ
