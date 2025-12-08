12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¡Öµí¤Î¤¦¤ó¤Á¤Çºî¤Ã¤¿²È¤Ë¶Ã¤¡ª¥Þ¥µ¥¤Â¼¤ÎÀ¸³èÂÎ¸³¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤¿¡×
Æ°²è¡Ö¡Ú¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢ÂÚºßµ⑦¡Û¥Þ¥µ¥¤¤ÎÂ¼¤Ø¡ª¼ÂºÝ¤ÎÀ¸³è¤È¶Ã¤¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤Ï¡×¤Ç¤Ï¡¢12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¤µ¤ó¤¬¥Þ¥µ¥¤Â²¤ÎÂ¼¡Ö¥Þ¥µ¥¤¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×¤òË¬Ìä¡£¸½ÃÏ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤äÂ¼¿Í¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡¢°ÛÊ¸²½ÂÎ¸³¤Î¶Ã¤¤ä´¶Æ°¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
HISAKO¤µ¤ó¤ÏÆ°²èËÁÆ¬¤Ç¡Öµí¤Î¡¢µí¤Î¤¦¤ó¤Á¤Çºî¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ã¤´¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ëµí¤ÎÊµ¤ò»È¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿½»µï¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¤½¤Î¸å¡¢¸½ÃÏ¤Î»Ò¤É¤â¤È½éÂÐÌÌ¤·¡¢¡Ö¤â¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¡£²Ä°¦¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¡¢½ã¿è¤Ê¸òÎ®¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡£¤¤¤¤´¶¤¸¡£ÀÄ¤Ë²«¿§¤Ç¡£´°àú¤¸¤ã¤ó¡×¤È¡¢¼«¤éÅÁÅý°áÁõ¤ÇÃå¾þ¤ê¡¢¸½ÃÏ¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¤Ê¤¸¤àÍÍ»Ò¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
Â¼¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Â¼¿Í¤¬Â³¡¹¤È½¸¤Þ¤ê¡¢²¿¤ä¤é¡Ö¤Ê¤ó¤«»Ï¤Þ¤ë¤è¡£åºÎï¤À¤Í¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Í¡£¤¹¤´¤¤¥«¥é¥Õ¥ë¡×¤È¤½¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¿§ºÌ¤ÎÁ¯¤ä¤«¤µ¤Ë´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ëHISAKO¤µ¤ó¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¥Þ¥µ¥¤Â¼¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤òÒòÓð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤ ¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÊÌ¤ì¤Î°§»¢¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÂ¼¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë»Ñ¤ÇÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¥Þ¥µ¥¤Â¼¤Ç¤Î¸òÎ®¤¬HISAKO¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤¬¤¿¤¤·Ð¸³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
