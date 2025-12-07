この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【受験前必見】絶対やるべき不安の対応法！メンタルケアと体調管理のポイントを完全解説――思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、自身の動画内で受験前に襲う“不安”の正体とその対処法について徹底的に語った。



道山氏は「中学受験、高校受験、大学受験と、どの受験でもテスト前はほとんどの子が不安な気持ちを抱えてしまう」と指摘。「本当にこのままで合格できるのか、落ちたらどうしよう」といった不安は、受験生なら誰しも経験があるものだとする。



長年の教師経験と3万組以上の親子支援から見えてきた“受験前の不安”の正体について、道山氏は「一番多い理由は勉強不足。全力で勉強して臨めば不安は自然に減っていく」と断言。さらに、「落ちたらやばいという状況」「過度なプレッシャー」「メンタルの不安定さ」など4つのポイントを挙げ、不安の原因を分析した。



具体的な対処法として道山氏は、「押さえの学校を受けておけると“落ちたらやばい”という極限の不安が和らぐ」と実践的アドバイスを披露。また、「周囲は“頑張っていれば大丈夫”など励まし、自信を与える言葉をかけてあげてほしい」と保護者に呼びかけた。



受験当日に使えるメンタルケアとしては「478呼吸法」、「3分瞑想」、「自分の方がまし思考」という3つのテクニックを紹介。「本当に緊張や不安が出てきたら、4秒吸って7秒止めて8秒で吐く“478呼吸法”をやってみてください」と、即効性のある方法も伝授した。



道山氏はさらに、「生活リズムを整えることも不安解消に直結する」とし、十分な睡眠・糖質過多の回避・適度な運動・水分補給の重要性も強調。「受験直前は特に、正しい生活リズムを意識してほしい」と呼びかける。



動画の締めくくりで道山氏は、「やるべきことをやったら、あとはどうにもならないことは気にしないで自信を持って試験に臨みましょう」とエール。さらに、「7日間で成績アップ無料講座」も紹介し、多くの受験生・保護者が前向きな気持ちで両立できるヒントを提供している。