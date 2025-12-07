◇サンリオベースボールアカデミーinジャイアンツタウンスタジアム（6日、ジャイアンツタウンスタジアム）

都内近郊、22の野球チームから431人の児童が参加した今回の野球教室。キャッチボールの指導から、守備・走塁・打撃練習の時間が設けられ、コーチを務めた高橋由伸さんや中田翔さんら元プロ野球選手が見本を見せた時には子どもたちは身を乗り出すようにして、ボールの行方を追い、その説明に聞き入っていました。

高橋さんは「子どもたちは元気ですね。積極的に聞きに来る子もいたし、熱意を感じました。『みんな笑顔』というコンセプトですし、自分がうまくなって笑顔になるのも大事だけど、野球はチームプレーなので、助け合うのも大事。周りの環境にも気持ちが向いてくれたらいいなと思っています」とメッセージを送りました。

野球教室に参加した子どもたちには修了証が授与され、サンリオのハローキティ、マイメロディにクロミも登場。“キティちゃん”からは「これからも大好きな野球を頑張ってください」と激励の言葉がおくられました。