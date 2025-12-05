「スタイルがいい人」に直結「似合う服も多い」ラクでキレイな優秀パンツ

「スタイルUPを前提に」パンツ・スカートの新作

美脚に見えることは大前提。そのうえで、「合わせやすい」「簡単にオシャレに見える」「着ていて疲れない」など、コーディネートにとってもうれしいメリットがあるデザインを厳選。







太さは隠して「長さは目立たせる」

黒リブトップス／ルージュ・ヴィフ（アバハウスインターナショナル オンラインストア） ファーコート／ギャルリー・ヴィー（ギャルリー・ヴィー 丸の内店） デニムパンツ／HATC HING ROOM（HANA SHOWROOM） ピアス／chibi jewe ls（ZUTTOHOLIC） パンプス／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店） リブニットならカットソーよりクラス感のある仕上がりを約束



アタリを拾わない余裕をもたせたフォルムで脚線を包むことで、細さを際立たせられるスタイルアップデニム。フィット感のある高めの腰位置からゆるやかに広がる、ギャップのある曲線シルエットにより、穿くだけでくびれたウエスト、すらっとしたレッグラインを強調できる。







力を抜いてもスマートさは維持

白ビッグシャツ／ENFÖLD ジャケットの中に着た白フリースベスト、ジャケット／ともにコンテ（コンテ 青山店） スウェットパンツ／SACRA（インターリブ） 眼鏡／CARIN（スタードリーム ジャパン） シューズ／TOKYO WEEKLY JOURNAL（バロックジャパンリミテッド）



グレーのスウェットながら美形なストレートで、大人のリラックス感に。股上の深いハイウエストデザインで、ラクをしながら脚長に。シャツのすそからボタンを開けた逆Vのシルエットが、ワイドスウェットでもすっきり見える秘訣。







「スキニーよりひと周り太い」脚がまっすぐ見えるデニム

ボルドーレザーブルゾンジャケット／Sea Room lynn（シールームリン神宮前店） ボルドー×白ボーダーカットソー／ロバートピーミラー×ジーンズ ファクトリー（ジーンズ ファクトリー 卸団地本店） インディゴストレートデニムパンツ／デ・プレ 眼鏡／Oliver Peoples（ルックスオティカジャパン カスタマーサービス） ボルドーローファー／カミナンド（グラビテート）



あからさまな幅広デニムによるスタイルカバーが苦手という人にオススメな、スキニーよりもわずかにゆとりをもたせた絶妙シルエット。ウエストまわりや太もものハリを拾わず、まっすぐですらりとした脚線をメイク。そのうえで、しゃがんで・走れるストレッチ素材を使用し着心地も申し分なし。







