「好きな女性アナ」同期の宇賀神メグアナランクインに田村真子アナ大喜び
TBSの田村真子アナ（29歳）が、12月5日に放送されたバラエティ番組「ラヴィット！」（TBS系）に出演。同期の宇賀神メグアナが“好きな女性アナウンサー”にランクインしたことに「うわぁ！うれしい！うれしい！おめでとう！めちゃくちゃうれしいです！もう終わってもいいぐらい」と喜んだ。
「ラヴィット！」の中で、「2025好きな女性アナウンサーランキング」の順位が発表されることになり、10位に「THE TIME,」に出演している宇賀神メグアナが選ばれる。
宇賀神アナの同期である田村真子アナは「うわぁ！うれしい！うれしい！おめでとう！めちゃくちゃうれしいです！もう終わってもいいぐらいの。本当にずっと入社してから朝を頑張ってる同期なので、今も一緒に朝の時間帯をちょっとズレてますけど、やっていて。いや〜、おめでとう！」と泣きそうになりながら喜ぶ。
「THE TIME,」でも共演している南後杏子アナも「どうしよう…私も泣きそうです」と喜んだ。
