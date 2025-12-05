【ガスト】「博多もつ鍋やまや」監修フェア/ 味噌･醤油ベースのもつ鍋、明太子を使った商品など販売、新作スイーツフェアも同時開催
ファミリーレストラン「ガスト」は、12月4日から「博多もつ鍋やまや」監修の『やまやフェア』を全店で開始した(一部店舗を除く)。フェアの対象期間は、2026年3月11日までを予定。予告なく終了する場合がある。
2025年1月にも展開し、好評だったという「博多明太もつ鍋」を販売。味噌･あごだし醤油とスープが異なる2種類のもつ鍋を提供している。いずれも中華麺付きで税込1,340円。
今回は、もつの1.5倍増量や博多明太子など選べる追加トッピングの提供で、“アレンジもつ鍋”を可能にしたという。また監修商品として、から揚げ定食や牛もつ焼きを提供。やまやの「辛子明太子」を使ったパスタやドリアなども販売している(一部商品はフェアに先立って販売)。
また同時に、さつまいも「紅天使」や栗を使った新作スイーツの『蜜いもandマロンフェア』も開始した。焼き芋とイタリア栗のマロンクリームを組み合わせた「蜜いもとマロンのパフェ」(税込890円)などを提供。こちらも対象期間は2026年3月11日までの予定だが、商品は数量限定で販売し、なくなり次第終了となる。
ラインアップは以下の通り。価格はいずれも税込で表記。店舗により価格が異なる場合がある。〈「やまやフェア」概要〉
「博多もつ鍋やまや」監修のもつ鍋。もつは、温度と時間にこだわって下茹でしており、臭みがなく、“ぷりぷり”食感としている。全2種類。明太子は別添えで提供。
◆「博多明太もつ鍋《こく味噌》」
西京味噌と白みそ、国産うるめ鰯節、国産鰹節、鯖節、国産焼きあご、国産昆布、鶏だしを組み合わせた味噌だしのもつ鍋。キャベツ、ささがきごぼう、ニラ、豆腐、甘みのある牛もつを具材に使っている。
「博多明太もつ鍋《こく味噌》」(画像はごはん付き)
◆「博多明太もつ鍋《あごだし醤油》」
国産うるめ鰯節、国産鰹節、鯖節、国産焼きあご、国産昆布、鶏だしを使用した醤油スープのもつ鍋。具材は同様。
「博多明太もつ鍋《あごだし醤油》」(画像は中華麺付き)
【「博多明太もつ鍋」販売価格】
･ごはん付き:1,290円
･中華麺付き:1,340円
･単品:1,190円
･もつ1.5倍増量:200円
･追加トッピング各種(博多明太子･にんにくチップ&唐辛子･ごぼう･ニラ･豆腐):100円
ガスト「博多もつ鍋やまや」監修のフェア開催
もつ1.5倍増量や「選べる追加トッピング」も展開
フェアではそのほか、やまや監修の博多グルメも展開している。
◆「博多明太から揚げ定食」
国産ゆずをアクセントにしたやまやの「辛子明太子」をから揚げに合わせた定食。明太子、マヨネーズ、ネギは別添えで提供する。
･ [4個]:940円〜1,090円
･ [3個]:840円〜990円
「博多明太から揚げ定食」(画像は[4個])
◆「牛もつ焼き」
牛もつとキャベツ、長ネギ、ニラを特製ダレで焼いて仕上げた商品。特製ダレには、米･麦の2種類の味噌を使用。
･定食:1,209円
･単品:879円
「牛もつ焼き 定食」
また、ガストの明太子メニューにやまやの「辛子明太子」を使用して提供。
◆「明太クリームカルボナーラ」800円〜950円
「明太クリームカルボナーラ」
◆「海老と明太子のドリア」820円〜920円
「海老と明太子のドリア」〈「蜜いもandマロンフェア」概要〉
“冬のご褒美スイーツ”として全3種を販売する。いずれも数量限定で、なくなり次第終了。
◆「紅天使の紙包み焼き芋〜メープルマスカル添え〜」590円
ねっとりとした食感や濃厚な甘さが特徴のさつまいも「紅天使」を使用した、「紙包み焼き芋」が新登場。“新体験スイーツ”と位置付けている。ソフトクリームのトッピングを100円で追加できる。
開発担当者は、包みを開けて湯気とともに「香り」を楽しみ、「湯気が落ち着く頃が、“人がおいしさと甘みを最も感じる状態”になるので、そこで召し上がっていただくのがベストタイミング!」とコメントしている。
「紅天使の紙包み焼き芋〜メープルマスカル添え〜」
◆「蜜いもとマロンのパフェ」890円
「熟成焼き芋 紅天使」の冷たい焼き芋とイタリア栗のマロンクリームを組み合わせたパフェ。食べ進めるごとに素材同士のマリアージュを感じる構成にしたという。
【パフェの中身】
紅天使のひんやり焼き芋･紅天使あん･さつまいもチップス･渋皮マロン･イタリア栗のマロンクリーム･バニラ&キャラメルフレーバー･台湾カステラ･ホイップクリーム･マスカルポーネクリーム･ミックスベリー･コーヒーゼリー
「蜜いもとマロンのパフェ」
◆「蜜いもとマロンのサンデー」690円
紅天使の焼き芋ペーストとマロンクリーム、ソフトクリームを使った商品。
【サンデーの中身】
ソフトクリーム･紅天使のひんやり焼き芋･紅天使あん･さつまいもチップス･渋皮マロン･イタリア栗のマロンクリーム･バニラ&キャラメルフレーバー･台湾カステラ･ ホイップクリーム･マスカルポーネクリーム･ミックスベリー･コーヒーゼリー
「蜜いもとマロンのサンデー」
◆「マロン珈琲ゼリー」219円
イタリア栗のマロンクリームとビターなコーヒーゼリーを組み合わせたプチデザート。
「マロン珈琲ゼリー」
※マロンクリーム以外の栗はイタリア産以外の栗を使用
※さつまいもチップスは紅天使以外のさつまいもを使用
※一部店舗ではソフトクリームをバニラアイスで提供