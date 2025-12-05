【ガスト】「博多もつ鍋やまや」監修フェア/ 味噌･醤油ベースのもつ鍋、明太子を使った商品など販売、新作スイーツフェアも同時開催

ファミリーレストラン「ガスト」は、12月4日から「博多もつ鍋やまや」監修の『やまやフェア』を全店で開始した(一部店舗を除く)。フェアの対象期間は、2026年3月11日までを予定。予告なく終了する場合がある。

2025年1月にも展開し、好評だったという「博多明太もつ鍋」を販売。味噌･あごだし醤油とスープが異なる2種類のもつ鍋を提供している。いずれも中華麺付きで税込1,340円。

今回は、もつの1.5倍増量や博多明太子など選べる追加トッピングの提供で、“アレンジもつ鍋”を可能にしたという。また監修商品として、から揚げ定食や牛もつ焼きを提供。やまやの「辛子明太子」を使ったパスタやドリアなども販売している(一部商品はフェアに先立って販売)。

また同時に、さつまいも「紅天使」や栗を使った新作スイーツの『蜜いもandマロンフェア』も開始した。焼き芋とイタリア栗のマロンクリームを組み合わせた「蜜いもとマロンのパフェ」(税込890円)などを提供。こちらも対象期間は2026年3月11日までの予定だが、商品は数量限定で販売し、なくなり次第終了となる。

ラインアップは以下の通り。価格はいずれも税込で表記。店舗により価格が異なる場合がある。

〈「やまやフェア」概要〉

「博多もつ鍋やまや」監修のもつ鍋。もつは、温度と時間にこだわって下茹でしており、臭みがなく、“ぷりぷり”食感としている。全2種類。明太子は別添えで提供。

◆「博多明太もつ鍋《こく味噌》」

西京味噌と白みそ、国産うるめ鰯節、国産鰹節、鯖節、国産焼きあご、国産昆布、鶏だしを組み合わせた味噌だしのもつ鍋。キャベツ、ささがきごぼう、ニラ、豆腐、甘みのある牛もつを具材に使っている。

「博多明太もつ鍋《こく味噌》」(画像はごはん付き)

◆「博多明太もつ鍋《あごだし醤油》」

国産うるめ鰯節、国産鰹節、鯖節、国産焼きあご、国産昆布、鶏だしを使用した醤油スープのもつ鍋。具材は同様。

「博多明太もつ鍋《あごだし醤油》」(画像は中華麺付き)

【「博多明太もつ鍋」販売価格】

･ごはん付き:1,290円

･中華麺付き:1,340円

･単品:1,190円

･もつ1.5倍増量:200円

･追加トッピング各種(博多明太子･にんにくチップ&唐辛子･ごぼう･ニラ･豆腐):100円

ガスト「博多もつ鍋やまや」監修のフェア開催

もつ1.5倍増量や「選べる追加トッピング」も展開

フェアではそのほか、やまや監修の博多グルメも展開している。

◆「博多明太から揚げ定食」

国産ゆずをアクセントにしたやまやの「辛子明太子」をから揚げに合わせた定食。明太子、マヨネーズ、ネギは別添えで提供する。

･ [4個]:940円〜1,090円

･ [3個]:840円〜990円

「博多明太から揚げ定食」(画像は[4個])

◆「牛もつ焼き」

牛もつとキャベツ、長ネギ、ニラを特製ダレで焼いて仕上げた商品。特製ダレには、米･麦の2種類の味噌を使用。

･定食:1,209円

･単品:879円

「牛もつ焼き 定食」

また、ガストの明太子メニューにやまやの「辛子明太子」を使用して提供。

◆「明太クリームカルボナーラ」800円〜950円

「明太クリームカルボナーラ」

◆「海老と明太子のドリア」820円〜920円

「海老と明太子のドリア」

〈「蜜いもandマロンフェア」概要〉

“冬のご褒美スイーツ”として全3種を販売する。いずれも数量限定で、なくなり次第終了。

◆「紅天使の紙包み焼き芋〜メープルマスカル添え〜」590円

ねっとりとした食感や濃厚な甘さが特徴のさつまいも「紅天使」を使用した、「紙包み焼き芋」が新登場。“新体験スイーツ”と位置付けている。ソフトクリームのトッピングを100円で追加できる。

開発担当者は、包みを開けて湯気とともに「香り」を楽しみ、「湯気が落ち着く頃が、“人がおいしさと甘みを最も感じる状態”になるので、そこで召し上がっていただくのがベストタイミング!」とコメントしている。

「紅天使の紙包み焼き芋〜メープルマスカル添え〜」

◆「蜜いもとマロンのパフェ」890円

「熟成焼き芋 紅天使」の冷たい焼き芋とイタリア栗のマロンクリームを組み合わせたパフェ。食べ進めるごとに素材同士のマリアージュを感じる構成にしたという。

【パフェの中身】

紅天使のひんやり焼き芋･紅天使あん･さつまいもチップス･渋皮マロン･イタリア栗のマロンクリーム･バニラ&キャラメルフレーバー･台湾カステラ･ホイップクリーム･マスカルポーネクリーム･ミックスベリー･コーヒーゼリー

「蜜いもとマロンのパフェ」

◆「蜜いもとマロンのサンデー」690円

紅天使の焼き芋ペーストとマロンクリーム、ソフトクリームを使った商品。

【サンデーの中身】

ソフトクリーム･紅天使のひんやり焼き芋･紅天使あん･さつまいもチップス･渋皮マロン･イタリア栗のマロンクリーム･バニラ&キャラメルフレーバー･台湾カステラ･ ホイップクリーム･マスカルポーネクリーム･ミックスベリー･コーヒーゼリー

「蜜いもとマロンのサンデー」

◆「マロン珈琲ゼリー」219円

イタリア栗のマロンクリームとビターなコーヒーゼリーを組み合わせたプチデザート。

「マロン珈琲ゼリー」

※マロンクリーム以外の栗はイタリア産以外の栗を使用

※さつまいもチップスは紅天使以外のさつまいもを使用

※一部店舗ではソフトクリームをバニラアイスで提供