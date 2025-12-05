完全新作『秘密結社 鷹の爪XX』来年配信開始 シリーズ20周年で新キャラ「ヒッポン」登場
ディー・エル・イーとKDDIは、共同プロデュースによるWEBアニメブランド「スキマノアニメ」の第3期のアニメ第2弾として、2026年1月6日から『秘密結社 鷹の爪』の完全新作WEBシリーズ『秘密結社 鷹の爪XX（ダブルエックス）』の配信をスタートさせる。
【画像】20年もやってたの！？『秘密結社 鷹の爪XX』新キャラの場面カット
『秘密結社 鷹の爪XX（ダブルエックス）』は、テレビ朝日での深夜放送開始から20周年を迎える記念すべき2026年1月6日から毎週火曜の午前7時に公式YouTube、X、TikTok、Instagramにて配信。
TV・WEBシリーズ11作目となる本作では、新キャラクターとして、博士が不在のため代わりにと置いて行った汎用型決戦コビトカバ流AIロボ「ヒッポン」が登場する。最新のAIを搭載したヒッポンは天才的な頭脳で、あらゆる業務・発明・修理、ポケットジョークに目が眩むような残酷描写も何でもこなす、対話型高性能天才ロボット。ただし、生まれたばかりで知識データベースは空っぽ。
鷹の爪団と共に生活しているうちに、あること無いことを学習していってしまって…。鷹の爪団らしいドタバタコメディはそのままに、新キャラクターを迎えた新生鷹の爪団が描かれる。
『秘密結社 鷹の爪』は、何をやっても失敗ばかりの鷹の爪団と、正義なのかよくわからないヒーローとのやり取りを描いた世界征服コメディ。世界征服をたくらむベンチャー「秘密結社 鷹の爪」、そして、彼らの野望を阻む正義の味方・デラックスファイターの日常を描いている。
2006年の誕生以来、世界征服を企む秘密結社・鷹の爪団と正義のヒーロー・デラックスファイターとの攻防を描き、その独特のアニメーションスタイルと、時事ネタやパロディを織り交ぜたシュールなギャグで、幅広い世代から支持を獲得してきた。テレビシリーズ・劇場版・Web配信・企業・自治体とのコラボレーションなど多岐にわたる展開を続け、日本を代表するアニメーションIPとして特別な存在感を築いている。
■戦闘主任の吉田くん/監督・演出・声優を務めるFROGMANからのコメントも到着
・戦闘主任：吉田くん
どうも、島根の吉田です。 ２０２６年で２０周年だそうですが、驚くべきは作者のＦＲＯＧＭＡＮです。あいつ、２０年も経つのに、まだ馬車馬のように働かされてるんです。 一応、DLEの『社長』なんですよ？ なのに、なんで入社１年目のペーペーみたいに、毎日せっせとアニメ作ってるんですか。 昨今、アニメ業界の過重労働が社会問題になっていますが、ま、 そんな事よりＵＮＯやろうぜ！
・FROGMAN
気がつけば、鷹の爪団がこの世に生まれてから20年が経とうとしています。 2026年という節目の年に、こうして久しぶりの新シリーズ『鷹の爪XX（ダブルエックス）』を発表できること、そして何より、20年もの長い間、飽きもせず我々を支え続けてくれたファンの皆様に、心から感謝申し上げます。
今回の『鷹の爪XX』は、単なる新作ではありません。新キャラクター『ヒッポン』を迎え、鷹の爪団の『過去』から『現在』、そして未来へと続く軌跡を振り返る、まさに20周年の集大成とも言える企画です。 今まで鷹の爪を観てくれていた人も、これから初めて観る人も、一緒に笑って、少しだけホロッとできる（かもしれない）、そんな作品を目指しました。 20年分の感謝と、変わらないバカバカしさを込めてお届けします。どうぞお楽しみに！
