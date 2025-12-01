「ニットのように着る」スウェット 「普通なのに可愛い」簡単テクニック





「スウェットを上手に着る」テクニックの実例集

手抜きに見えがちなスエットこそ、しっかりとさせるひと手間、ふた手間が必要。着こなしのイメージは「ゆるニット」と同じ。スウェットでとり入れやすいキレイな色や、ビッグシルエットを生かして＋ミニボトム、ゆったり＋ほっそりのメリハリの効いたシルエット。そんな「ラフなスウェットをキレイに着る」ギャップを持たせることで、ちょうどいいバランスに仕上がるテクニック。







白スウェット＋デニムに「カラーコートで着映えをはかる」

白T＋デニムのように、アウターや小物のアレンジを幅広く楽しめる白スウェット＋デニム。はおるコートに色を使うだけで見た目が変わり、ワンランク上の装いに。バッグとパンプスはクセのないグレーを選び、コートと喧嘩しないようバランスを調整。







ゆったりスウェット＋ドレッシーなミニスカート

スウェットをかぶせて、ミニスカートの見える面積をさらに小さくしぼる。グレーとシルバーが一体化して見えることで、メタリックのキレがリラクシーなスウェットにも付加。







ゆるT感覚で「INしてベルト

ロゴとベルトのカラーリンク。キレイを高める工夫は抜かりなく。オーバーサイズのスウェットのすそをタックIN＋レザーベルトを足してあえて緊張感。ベルトを締めることでスウェットのボリューム感も引き立ち、立体感が増すため、上半身の華奢見せにもひと役。







つけえりを白スエットに一体化させて

色を合わせてスウェットをドレスアップ。白スウェットとトーンをそろえてバランスよく。繊細に形成された贅沢なつけえりは、ニットやウールなど、冬素材のトップスにこそ映えるみずみずしさ。







