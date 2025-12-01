サッカーJ2・大分トリニータは1日、今シーズン途中まで横浜FCを指揮していた四方田修平氏が、新監督に就任すると発表しました。

四方田修平氏（52）は2015年、コンサドーレ札幌（現北海道コンサドーレ札幌）の監督に就任。2022年からは横浜FCの監督として指揮し、4シーズンにわたりチームを牽引しました。

J1では92試合で24勝19分49敗、J2では139試合で76勝35分28敗などの実績を残しています。

就任にあたり四方田氏は、「初の九州、大分という新天地で指揮を執れる事を光栄に思います。シーズンを通して、応援してくださる方が楽しんでいただけるような、湧き上がるサッカーを目指していきます。このチームに呼んでいただいたご縁を大切に、皆さまのご期待に添えるよう全力を尽くします。スポンサーの皆様、サポータとチームがひとつになって共に高みを掴みましょう！大分トリニータに関わる全ての皆様、どうぞ応援よろしくお願いします」とコメントしています。

大分トリニータは、新監督のもとで2026シーズンの巻き返しを図ります。