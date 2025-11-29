『プリンセッション・オーケストラ』第33話 「凍てつく心の奥底で」あらすじ＆先行カット公開！
2025年4月6日より日曜朝9時からテレ東系列6局ネットほかにて放送中のキングレコード、アリア・エンターテインメント、タカラトミーによるオリジナルTV アニメ『プリンセッション・オーケストラ』。第33話のあらすじと先行カットが公開された。
TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』は、これまで音楽とアニメを掛け合わせた様々な作品に携わって来たキングレコードとアリア・エンターテインメント、そして多くのアニメ作品に登場するアイテムを商品化してきたタカラトミーが参画し、UNISON（アリア・エンターテインメントのオリジナルコンテンツ制作ブランド）×キングレコードが原作を手掛ける。
このたび、第33話のあらすじ・先行カットが公開された。
＜第33話「「凍てつく心の奥底で」＞
ある日みなもは、りりとアリスピアンが楽しそうに踊っている動画を発見します。みんなで話し合い、動画が撮られた現地に何か情報がないかと赴く事にしました。そこには果たして、りりとすみれがいました。
＞＞＞第33話先行カットをすべてチェック！（写真7点）
