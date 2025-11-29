元中日投手の加藤翼氏が２８日に自身のＳＮＳを更新。「投球は乱れましたが解答は乱れませんでした。」とつづり、令和７年度宅地建物取引士資格試験の合格証書の写真を投稿した。

Ｘ（旧ツイッター）ではハッシュタグを付けて「＃宅建」「＃一発合格」「＃よくやった」「＃褒めていただきたい」と投稿。今年度の宅建資格試験は合格率１８・７％の難関だった。

フォロワーからは「おめでとうございます 一発合格すごい！！！よいしょ！！」「すごい！」「資格をステップに新たなステージで益々の活躍お祈りします！！」「本当にすごいと思います」「プロ野球入団と、宅建一発合格なんてすごい事を、２回も成し遂げるなんて、すごい努力の天才なんでしょうね」などと祝福と称賛のコメントが寄せられた。

加藤氏は帝京大可児から２０年度ドラフト５位で中日に入団した元投手。高校時代に最速１５３キロを計測して注目されたが、プロでは２軍戦２５試合登板に終わり、１軍でのプレーは果たせなかった。２４年を最後に引退していた。