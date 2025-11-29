ファッション誌『JJ』の専属モデルとして活躍するギャビー（29）には5歳の時に生き別れたアメリカ人の母親がいる。ギャビーと母親の24年ぶりの再会に密着した。

【映像】人気モデルとホームレス母、再会の瞬間（実際の様子）

ギャビーは日本人の父親とアメリカ人の母親、姉の４人家族で育ち、４歳の時にアメリカから福岡県へと移り住んだ。

「戻ってくるね」と約束

ギャビー「お母さんの記憶として覚えているのは髪を編んでもらった時のこと。写真でも残っていて、全部の髪型が違って。ちょっとでも動くと戻されて」

━━髪を編んでいたお母さんの様子は？

ギャビー「実は（お母さんは）ずっと怒っていた。表情が苦しそうだなって。（記憶にある）お母さんの顔が全部苦しそう。あんまり笑っているお母さんの印象はない」

日本に移り住んでおよそ1年……母親との別れは突然だった。

ギャビー「クリスマスが近かった。『車の免許を取るために（アメリカに）戻る』って言っていたけど、なぜか号泣していた」

━━お母さんから最後にかけられた言葉は？

ギャビー「『絶対に戻ってくる』って。私は『一緒に行く』って泣いて」

「戻ってくるね」そう約束した母親が再び姿を見せることはなかった。その後、父は日本人の妻を迎え再婚したという。

━━なぜ、離れ離れにならなきゃいけなかったのですか？

ギャビー「わからないです。お父さんにも聞いたことはない。育ててくれたお父さんにそんなことを言うのに申し訳なさがあって。『俺じゃダメやったとや』と言われて『いや、そういうのじゃないの』という（やり取りが）想像できる。父へのリスペクトがあるので、その話は絶対にしたくない」



突然のDMに「急に何なの？」と戸惑い

義母を迎えた家庭にギャビーは居場所を感じられず、16歳の時、夢だったモデルとして生きていくため上京。それからは家族と疎遠になったという。

月日は流れ、モデルとして活躍していた20歳の時、産みの母親から突然の連絡が。

ギャビー「20歳になったタイミングでインスタグラムのDMが来た。インスタで私がモデルをやっている姿を見てだと思う。『私は毎日あなたのことを考え、あなたの幸せと成功だけを祈っている。私の人生の目的はあなたを出産することでした。あなたの成長を見ることは楽しみです』って」

愛に溢れた母親からのメッセージ……しかし、ギャビーは受け止めることができなかった。

ギャビー「急に何なの？戸惑いがあって応えられなかった。『あなたを愛してる』というお母さんが溜めていた愛情をその時は受け止めきれなくて。東京に行ってやっと自由になれた気でいたので、お母さんのことがしがらみになっちゃうとやっていける余裕がなかった」

では、なぜ今のタイミングで会いにいくことを決意したのだろうか？

「捨てた理由」を知りたい

この日、ギャビーは成田空港にいた。

━━荷物少なくないですか？

ギャビー「お母さんに会いに行くだけなので、キャリーケースもないです。これで行ってきます」

ギャビーが急遽会いに行こうと決めたのは、母親の生活が想像とあまりにもかけ離れていたからだ。

ギャビー「1週間くらい前にお母さんから連絡が来て『ホームレスをしています。3匹の動物と一緒にホームレスをしていたんですが、2匹の動物たちは亡くなりました。今、残り1匹のワンちゃんと一緒に友人の家に住まわせてもらってます。あなたに会いに行こうと努力をしますが、私の人生がうまくいかず、また貧乏になってしまいました』って書いてあるのを見て、今会いに行かないと。今が彼女が求めてるタイミングだったから、すぐに行こうと思って」

ホームレス生活を送っていたという衝撃の事実。今はSNSで繋がっているが、いつ連絡手段が絶たれてもおかしくない。それが渡航の決め手となった。

━━母親に聞きたいことはありますか？

ギャビー「捨てた理由ですね。理由があったらモヤがなくなる気がする。夢があったとか愛した人がアメリカにいたとかだったら理解できる。むしろ（母親の）エゴであってほしいっていう気持ちです」

━━1人で行くんですか？

ギャビー「１人で行きます。現地には通訳の夫婦とカメラマンをしてくれる友達がいる。お母さんといる空気感を大事にしたいから、今回は１人で行きます」

━━直前ですけれど心境は？

ギャビー「怖いけれど楽しみです。思いっきり飛び込んで自分の気持ちを整理したい。１つ成長して帰ってきたい」

再会の場所は通訳をしてくれる友人家族が住むロサンゼルス。テキサスに住む母親もその場所を目指す。2人が一緒に過ごせる時間は2日間。

「お母さん、どうして私を捨てたの？」

ギャビーは気持ちをぶつけられるだろうか？



24年ぶりの再会が実現

ロサンゼルスの空港に到着したギャビー。落ち着かない様子で母親を待つ。

ギャビー「すごく緊張と不安があって、ネガティブなことも考えてしまって。母親に会って嫌いになっちゃったらどうしようとか。思っていた人と違ったらとか」

その時、ギャビーに駆け寄る女性が。ギャビーは両手を広げ、2人は抱擁。互いの頬にキスをする。ギャビーの目には涙が溢れ、母親は満面の笑みを浮かべている。

ついに、24年ぶりの再会が実現したのだ。

空港を出た２人は、友人宅へと移動。その場でギャビーは自分が表紙を飾る雑誌をプレゼントした。

母・ナタリーさん「ありがとう。（私は雑誌を）注文したけど手に入らなかった。プレゼントしてくれたこの雑誌は見たことがある。ネイルサロンにこれがあって、『私の娘だ』と友達に言ったけど信じてもらえなかった」

母親もサプライズでプレゼントをくれた。

ギャビー「お母さんが手作りで作ったキーホルダーとか、手作りを意識したものをいっぱいくれて、うれしかったです。初めてもらったから、全部が宝物すぎて」

そして、ギャビーは、母親の自分への思いを聞くことができた。

ギャビー「ママは今幸せなの？」

母・ナタリーさん「娘がいることが幸せ。将来がどうなるかが楽しみ。子どもと一緒にいる人を見て娘が恋しかった。私は娘を一番愛している。無償の愛。すごく会いたかった。いつか会えると信じていた。ギャビーは私の大事な赤ちゃん」

このあと２人は、ギャビーが予約したホテルに泊まった。2日目は、２人でショッピングに出かけた。

そして別れの時。

ギャビー「『私はバイバイって使ったことがない』ってお母さんが言っていて。お母さんの中でトラウマがあって、5歳の時、私と別れる時に 『バイバイ』って言ったんですよ。そこからずっとバイバイになっちゃったから20数年間お母さんは人に『バイバイ』って使ったことがないって言ってて。『See you later（また会おうね）』って」

強く抱き合い、ギャビーと母親との2日間は終わった。

しかし、この旅の目的であった「なぜ5歳の時に自分の前から姿を消したのか」その理由を聞くことはできなかったという。



今回の取材に応じた理由は？

ギャビー「２人の時間がハッピーなものであってほしかったし、それを聞いてお母さんを傷つけるのも嫌だった。その時は聞かない方が自分のためかなって思って。ある意味、自分を守るためでもあったのかな」

━━帰国して、気持ちに変化はありますか？

ギャビー「今は聞きたい気持ちもあります。もし聞いても、多分彼女らしい答えが返ってくるって自信はありますね。今だったら聞ける」

真相を聞くため、ギャビーは母親とオンライン通話をすることにした。

ギャビー「ママ、あれから調子は大丈夫？」

母・ナタリーさん「大丈夫よ」

ギャビー「キレイ。もっとキレイになった」

母・ナタリーさん「ギャビーが幸せにしてくれているからよ」

ギャビー「アメリカで一緒に過ごした時間、あなたといることが私は本当に幸せだった。でも聞けなかったことがあるから、リラックスして大丈夫だから、話を聞かせてほしい」

母・ナタリーさん「なんでも聞いて」

ギャビー「5歳の時に私の前からいなくなった理由はすごく複雑だと思うけど、 離れた一番の理由は何だったの？」

母・ナタリーさん「ギャビーと離れたくて離れたわけではない。当時はすごく難しい状況で日本にいることができなかった。辛い状況で自分でコントロールできなかった。ギャビーはずっと心の中にいて愛していた。ずっと探していた。毎日再会できることを祈っていた。こうして今、再会できてすごくうれしい。これから親子で前に進んでいくことが重要。当時は私がどうにかできる状況ではなかった」

ギャビー「日本に住んでいる娘たちを取り戻そうというアクションはしたの？」

母・ナタリーさん「当時、日本に戻ることは許されなかった。連絡を取ることも許されなかった。だから会える日のために生きてきた。娘と離れたくなかった。私の夢は大好きな日本に戻ることだった。娘と一緒にいたかった。娘のためにそばにいたかった。私たちは一緒にいるべきよ。私たちは離れているべきじゃない。それが私の夢で望むこと」

ギャビー、母親、両者の目から涙が溢れる。

ギャビー「これから私たちの関係はそうやって強く……今までは一人で解決してきたけどもうこれからは一人じゃなくて、苦しい時も辛い時も時間を共有して、これから新しい家族の形を進めていけたら、私はすごく生きやすくなる」

母・ナタリーさん「そうね、そうなるべきね。愛しているわ。『さよなら』じゃなくて『またね』」

ギャビー「See you later」

通話は笑顔で終わりを迎えた。

母親の言葉を聞いてギャビーは何を思ったのだろうか。

ギャビー「今回、私を置いていった明白な理由は知れなかったんですけれど、お母さんを見て話してみて、誰かを守ろうとしているように感じた。お父さんもお母さんも私にとっては本当に大切な存在で、お母さんの意見を聞いたからといって、こっち（お父さん）が悪いっていう考えもない。お父さんに対して育ててくれたリスペクト、お母さんに対して産んでくれたリスペクト。２つが重なって今の私がいるので、そこを守りたいと思うから（詳しくは）聞かないでいたい」

なぜ自分を日本に残したまま戻ってこなかったのか、その理由は明らかにならなかった。ただ、ギャビーには確信を持って言えることがある。

ギャビー「捨てられてない。それだけは言える。ずっと私のことを思ってくれてたし、取り戻そうとしていたし、それより彼女がこの長い間苦しんだ時間の方が私は痛くなる。はっきり言えるのは（アメリカに）行く前の私は自信がなかったですが、今は自信を取り戻せて、私は捨てられてなかったっていう、そこは真実を聞いてよかったかな」

もしかするとギャビーが確かめたかったことは「自分が捨てられた理由」ではなく「私を愛してくれていたか」ということだったのかもしれない。

━━これからも会うことはある？

ギャビー「もちろん。お母さんには言えなかったんですけど、日本に来てもらえるように、ここからは私が努力する番だと思う。いつか日本に来てもらって、そこでまた再会して、日本を大好きになってほしいです。辛い思いした国だと思うので、日本ってすごい良いところなんだって伝えたいです」

最後に、なぜ今回の取材を受けたのかを聞いた。

ギャビー「私みたいに親子が離れたり、親が離婚したり、辛い思いをしてきた人は本当にいっぱいいる。（親との再会を）発信して、勇気を持てたり、自分のアイデンティティとかバックグラウンドを知れるきっかけを手放してほしくない。少しでも背中を押したい、そして一人じゃない。自信を持ってほしい。そのきっかけになれば嬉しいです」

（『ABEMA NEWS』より）