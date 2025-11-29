【WWE】RAW（11月24日・日本時間25日／オクラホマシティ）

【映像】最恐女子、手にしたマイクで衝撃行動

ベビーとヒール、“最強と最恐”の女子レスラーらが対抗戦に向けてピリピリムードのフェイスオフ。直後、ベビーフェイスがマイクで相手の顔面をぶん殴るという暴挙に出ると「痛そう」「やりすぎでしょ」などファンがざわついた。

11月29日（日本時間30日）に迫った「サバイバーシリーズ」へ向けた女子同士の睨み合いが展開された。キャラが濃すぎる女子ウォーゲームス参加メンバーによる10人乱闘セグメントは、“最恐”女子ことリア・リプリーがナイア・ジャックスの顔面をマイクで殴りつけるというあまりに“非情な”号砲で、一気にカオスへと雪崩れ込んでいった。

ベビー軍は、リア・リプリー、AJ・リー、イヨ・スカイ、シャーロット・フレアー、アレクサ・ブリスという“超豪華メンバーのWWEアベンジャーズ”が勢揃い。これに対するのは、アスカ、カイリ・セイン、ラッシュ・レジェンド、ベッキー・リンチという“重量＋技巧＋カリスマ”を揃えたヒール軍。

まずはマイクバトルで火花を散らす構図が用意された。マイク戦では、夫のCMパンク同様に異常なほど弁が立つAJが、因縁深いベッキーに「天狗のあんたを潰したいのは私だけじゃないわ」と全否定し、完全に圧倒する。

しかし、ここでAJは突然リアにマイクを交代。急にマイクを渡されたリアは一瞬、笑顔を見せるが、突然のパスに戸惑ったのか、わずかな間の後にマイクを振りかぶると、そのままナイアの顔面めがけてフルスイング。「ボコッ」というただならぬ鈍い音とともに、5対5の乱闘が開戦した。

実況も「言葉よりも行動で示した」とトーンを一段階引き上げ、観客のボリュームも一気に最高潮へ。この時期の風物詩ともいえる参加者全員入り乱れる乱闘シーンに、「さあ始まった」とテンションを上げるファンがいる一方、不意打ち気味にナイアの顔面を襲ったリアのマイク攻撃には、「痛い」「やりすぎでしょ」「ゴツン」「うわぁ」「マイクでなぐったｗ」など“痛そう”が真っ先に伝わるリアクションが占めた。

その後も、リアとナイアの殴り合いを軸に、AJとベッキーのもつれ合い、イヨのコーナーからの飛び技、シャーロットとアレクサの連携など、本番へ向けた予行演習のような攻防が各所で勃発。大一番を前に、会場の緊張感はさらに高まっていった。（ABEMA／WWE『RAW』）