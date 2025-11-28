この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が動画「ライギョに内臓と卵あげたら過去最高の食いつきだった【やせすぎ雷魚43日目】」を更新。YouTubeクリエイターの真釣ちゃんねるが、痩せすぎだった“うなぎのような体型”の雷魚を太らせるための日々の奮闘を語った。この日は鶏の内臓を用意。「今日で43日目になります。体の方はね、結構お肉ついてきてるんですが、顔がなかなか太りません」と語りつつ、「今日はしっかりこれを食べてもらって、栄養をつけてもらおうと思います」と意気込んだ。

まずは心臓（ハツ）からスタート。雷魚は水面で待ち構え、驚くほどの勢いで飛びかかってきた。「視力悪いのに。ちゃんと狙いを定めて飛びついてきました」と驚きつつ、その食いつきぶりに思わず「びっくりした、ごめんなさいね」とコメントした。

しかし、玉ひもを与えると、雷魚のエラから潰れた卵が水中に散乱し「これはひどいな。エビたちもご馳走じゃないか、今日は」と掃除用エビが大喜びで食べ散らかし状態に。続く肝臓（レバー）も「スルッと入っちゃう。お腹一気に膨らみました」と絶賛。「過去一ぐらいじゃない？膨らんでんの」と、その変化に満足そうな様子を見せた。

内臓系は動画視聴者からのリクエストを参考にしたという。「やっぱ卵って意見も結構ありまして、ハツとかね、やっぱ内臓系？」と反応に応じた餌やりを実践。一方で、「何でも食うんだな、お前は。生肉だったら何でもいい。かっこいいな」と雷魚の食欲に感嘆している。

最後に、「あまりにも食べ過ぎるのは消化不良にも繋がるんで、最後にちょっと小さめのレバーで締めます」と細やかな配慮も。「美味しかった？絶対美味いっしょ。過去一ぐらいじゃない。やっぱ相当美味しいんよ」と雷魚の満足げな様子で動画を締めくくった。「明日のウンチヤバそうだなー、これ」と笑いも交え、雷魚との愉快な日常を届けた。

YouTubeの動画内容

02:05

片目が見えにくい雷魚の驚きのハンティング能力
03:52

初めての鶏レバーに挑戦！雷魚の豪快な食べっぷり
08:15

満腹でも食べたい！雷魚が本気で喜ぶご馳走タイム

関連記事

真釣ちゃんねる「寄生虫がついてない雷魚なんていない」飼育42日目“やせすぎ雷魚”の劇的成長に驚き

真釣ちゃんねる「寄生虫がついてない雷魚なんていない」飼育42日目“やせすぎ雷魚”の劇的成長に驚き

 真釣ちゃんねる「エイリアン丸呑みです来魚」に驚き！希少魚・ワラスボを雷魚に与えてその食いつきに感激

真釣ちゃんねる「エイリアン丸呑みです来魚」に驚き！希少魚・ワラスボを雷魚に与えてその食いつきに感激

 真釣ちゃんねる「雷魚は60匹のエビを食べ尽くすのか？」大胆予想『明日には20匹減ってるはず』

真釣ちゃんねる「雷魚は60匹のエビを食べ尽くすのか？」大胆予想『明日には20匹減ってるはず』
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

真釣ちゃんねる_icon

真釣ちゃんねる

YouTube チャンネル登録者数 26.70万人 1887 本の動画
真釣ちゃんねる（まつりちゃんねる）釣り、ガサガサ、アクアリウム、日本淡水魚、九州から自然や生き物の姿をお届けします♪BitStar所属
youtube.com/channel/UCTyRFIob2l7mJorDVulZndQ YouTube