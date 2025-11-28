この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

真釣ちゃんねる「人が食べても美味しいものは生き物も美味しい」 痩せた雷魚、鶏の内臓&卵で大満足の食べっぷり！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が動画「ライギョに内臓と卵あげたら過去最高の食いつきだった【やせすぎ雷魚43日目】」を更新。YouTubeクリエイターの真釣ちゃんねるが、痩せすぎだった“うなぎのような体型”の雷魚を太らせるための日々の奮闘を語った。この日は鶏の内臓を用意。「今日で43日目になります。体の方はね、結構お肉ついてきてるんですが、顔がなかなか太りません」と語りつつ、「今日はしっかりこれを食べてもらって、栄養をつけてもらおうと思います」と意気込んだ。



まずは心臓（ハツ）からスタート。雷魚は水面で待ち構え、驚くほどの勢いで飛びかかってきた。「視力悪いのに。ちゃんと狙いを定めて飛びついてきました」と驚きつつ、その食いつきぶりに思わず「びっくりした、ごめんなさいね」とコメントした。



しかし、玉ひもを与えると、雷魚のエラから潰れた卵が水中に散乱し「これはひどいな。エビたちもご馳走じゃないか、今日は」と掃除用エビが大喜びで食べ散らかし状態に。続く肝臓（レバー）も「スルッと入っちゃう。お腹一気に膨らみました」と絶賛。「過去一ぐらいじゃない？膨らんでんの」と、その変化に満足そうな様子を見せた。



内臓系は動画視聴者からのリクエストを参考にしたという。「やっぱ卵って意見も結構ありまして、ハツとかね、やっぱ内臓系？」と反応に応じた餌やりを実践。一方で、「何でも食うんだな、お前は。生肉だったら何でもいい。かっこいいな」と雷魚の食欲に感嘆している。



最後に、「あまりにも食べ過ぎるのは消化不良にも繋がるんで、最後にちょっと小さめのレバーで締めます」と細やかな配慮も。「美味しかった？絶対美味いっしょ。過去一ぐらいじゃない。やっぱ相当美味しいんよ」と雷魚の満足げな様子で動画を締めくくった。「明日のウンチヤバそうだなー、これ」と笑いも交え、雷魚との愉快な日常を届けた。