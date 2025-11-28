プロ野球選手と結婚発表した元アイドルが、反響の大きさに驚いた。

２８日までにインスタグラムで「沢山（たくさん）の祝福のコメント温かいコメントありがとうございます 反響が想像以上で驚いてます！！」とつづったのは、巨人・リチャード内野手との結婚を２６日に報告した元ＨＫＴ４８で現在は音楽ユニット「ＳＨＯＯＴ ＴＨＥ ＭＯＯＮ」メンバーの外薗（ほかぞの）葉月。

「ゆっくりですが１つずつ読ませていただいてます 本当にありがとうございます これからもよろしくお願い致します（致します！！！）」と伝え、２ショットをアップした。

フォロワーからは「リチャード選手とご結婚するって知ったときは驚きでした（笑）」「葉月さんとリチャードさんの絆が永遠に続きますように…！」「トイストーリーみたい」「え！？葉月ちゃん！？とびっくりでした」「葉月可愛い」などの声が寄せられている。

福岡出身の外薗は、２０１３年にＨＫＴ４８の３期生オーディションに合格。歌唱力とダンススキルの高さに定評があり、抜群のファッションセンスも魅力のアイドルとして活躍した。２２年に卒業を発表し、翌２３年から「ＳＨＯＯＴ ＴＨＥ ＭＯＯＮ」のボーカルとして精力的に活動してきた。

リチャードは身長１８９センチ、体重１２３キロの大砲。２人は２３年に出会い、一目ぼれしたリチャードが猛アタック。「好きなところは全部ですね。優しくて、かわいいところです」と語っていた。巨人移籍後は福岡―東京の遠距離恋愛。それを含めた約２年の交際を経て、１２月２１日に婚姻届を提出する予定という。