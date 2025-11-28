両手中指を突き立て…違法スカウト集団『ナチュラル』メンバーを逮捕監禁容疑 移送中の威嚇姿

羽田空港でメンバーを車に監禁

国内最大かつ巨悪と称される違法スカウト集団『ナチュラル』のメンバー同士のトラブルによる事件が新たに起きた。

警視庁暴力団対策課は、11月19日までに逮捕監禁容疑などで『ナチュラル』のメンバー、山阪恵斗容疑者（26）ら３人を逮捕。

「捜査関係者によると、今年６月19日、山阪容疑者ら３人は羽田空港で、当時メンバーだった20代の男性Aさんを取り囲み、『なんで連絡ばっくれてんだよ』などと因縁をつけ、ターミナルビル前の路上に駐車した車に男性を監禁した疑いが持たれています。

同グループでは、違法薬物や詐欺への関与を禁じており、Aさんが渡航先のフィリピンで『薬物か詐欺をやっているんじゃないか』といった情報を別の仲間から得て、帰国日に空港で待ち構えていたようです。警視庁東京空港署の署員が、空港駐車場内で、彼らの乗った車を不審に思い、職務質問を行った際、Aさんが助けを求めたことで事件が発覚しました」（全国紙社会部記者）

山阪容疑者ら３人は11月17日までに身柄を拘束され、警察車両で、東京空港署に移された。その中の一人、宮園泰成容疑者（25）は報道陣に気づいても表情ひとつ変えず、真っすぐ前を見据えていた。中田アレクサンドル容疑者（24）も、全く動じることはない様子だ。

そんな中、山阪容疑者だけは、報道陣に気づいた瞬間、両手の中指を突き立てて、威嚇するような態度で感情を露わに。車を降りても睨みを利かせ、もう一度、中指を突き立てたのだった。

ナチュラルも追い詰められている

『ナチュラル』といえば、11月12日までに、警視庁暴力団対策課の神保大輔容疑者（43）が、捜査情報を『ナチュラル』に漏らしたとして、地方公務員法（守秘義務）違反容疑で逮捕された。

「11月18日には、また別の『ナチュラル』幹部の裁判員裁判が東京地方裁判所で開かれました。グループの規約に違反した男性を監禁し、暴行とわいせつ行為を加えたとして強制わいせつ致傷と監禁の罪に問われており、懲役６年を求刑されました」（前出・記者）

依然、勢力拡大を続ける『ナチュラル』。元神奈川県警刑事で犯罪ジャーナリストの小川泰平氏は、現状と今後の捜査の見通しについて次のように語る。

「『ナチュラル』という組織がここ数年のうちにあまりに急激に巨大化しすぎて、手がつけられない状態になっているのは事実です。その結果として、組織内部で完全に統率できない部分が、仲間内での暴行・監禁事件のような綻びとなって出てきているのだと思います。当然、警察は、組織壊滅のために一丸となって本気で捜査をしています。そのためには『ナチュラル』の内部深くに食い込んで情報を得るといった捜査も行っているのでしょう。

おそらく、今回逮捕された警部補も、本来はそういう役割を果たしていたのだと思います。結局、『ナチュラル』側に懐柔されてしまったのは残念ですが、『ナチュラル』側も、捜査関係者に自ら近づき、捜査情報を聞き出す。つまり、そういう危険を冒さなくてはならないところまで、追い詰められているという見方もできるのです。『ナチュラル』と警察の激しい綱引きはこれからも続きますから、同様の事件はますます増えていくと思います」

『ナチュラル』壊滅のための捜査の手は確実に伸びている。