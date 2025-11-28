¡ÖÇúÈþ½÷¤È±øÉô²°¤ÎÂÐÈæ¡Ä¡×¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¾×·â¤Î¥Ù¥Ã¥É¼þ¤ê¤ËSNSÁûÁ³¡ÖÆ÷¤¤¤¬¡×¡Ö¤³¤ì»¯¤¹¥á¥ê¥Ã¥È¤Ã¤Æ¡×¡¡Ë¬¤ì¤¿Í§¿Í¤â¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡×¤È¾Ú¸À
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦wonder channel¤ÎºùÌÚÍ£°á¤µ¤ó¤¬¡¢28Æü¤Þ¤Ç¤ËX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼«¿È¤Î"±øÉô²°"¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°Ãæ¤ÎºùÌÚ¤µ¤ó¤È¡¢¥ª¥ÕÃæ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤é¤æ¤ë¥´¥ß¤¬»¶Íð¤¹¤ë¾×·â¤Î¥Ù¥Ã¥É¼þ¤ê
ºùÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¡¡¤¤¤Ä¤â¤³¤³¤Ç¿²¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¾×·âÅª¤Ê¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¿²¤½¤Ù¤ëºùÌÚ¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ï¤ª²Û»Ò¤Î¤´¤ß¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÂÞ¡¢ÊÛÅö¤ä¥¹¡¼¥×¤Î¶õ¤ÍÆ´ï¤Þ¤Ç¡¢¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÍð»¨¤ËÊüÃÖ¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ºùÌÚ¤µ¤ó¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤êÉñÂæÌò¼Ô¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÁ°ÅÄË¨¹á¤µ¤ó¤â¡¢¤³¤ÎÉô²°¤ò½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿»þ¤Î¿´¶¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡¢¤³¤ì¤Ï¼ò¤¬¤Ê¤¤¤ÈÌµÍý¡¢¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤½¤ì°Ê¹ßÆþ¤ëÍ¦µ¤¤¬¤Ê¤¯Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÇúÈþ½÷¤È±øÉô²°¤ÎÂÐÈæ¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡¢¡¢¡¡¥´¥ßÂ®¹¶¤¹¤Æ¤Ê¤µ¤¡¤¡¤¡¤¤¡ÊÂçÀ¼¡¢¡Ë¡×¤ÈºùÌÚ¤µ¤ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö±ø¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«Æ÷¤¤¤¬¡Ä¡×¡Ö¤»¤á¤Æ¥½¡¼¥¹¤Î¤Ä¤¤¤¿¾Æ¤¤½¤Ð¤ä¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤Î¶õ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¼Î¤Æ¤è¤¦¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤ì»¯¤¹¥á¥ê¥Ã¥È¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡Ä¡©¡×¡Ö¿²¤Æ¤ë»þ¥´¥¥Ö¥ê¿©¤Ù¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¡×¡ÖÍ½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¿¡×¡Ö»£±Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤À¤È¿®¤¸¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ºùÌÚ¤µ¤ó¤Ï°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥«¥Õ¥§¡Ö½ÂÃ«WonderGround¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Öwonder channel¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£