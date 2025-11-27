¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù#32¡ÖÇ¦¤Î´¬¡× ¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡ª
10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤éËè½µÆüÍËÆü23¡§45¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¡¢Âè3´üÂè8ÏÃ¤Ç¤¢¤ë#32¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡ÙÂè3´ü¥Þ¥¸ÆÃÈÖ#02¡Á¥Þ¥¸¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡Á¡×¤¬12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë20¡§00¤è¤êYouTube ¤Ë¤ÆÇÛ¿®·èÄê¡£¤Þ¤¿¡ÖABEMA¡×¤Ç¤ÏÂè3´üºÇ¿·ÏÃ¤Þ¤Ç¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê°ìµóÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
WEB¥³¥ß¥Ã¥¯³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡¦ONE¡Ê¡Ø¥â¥Ö¥µ¥¤¥³100¡Ù¡Ë¤È¥¸¥ã¥ó¥×ºÇ¶¯°äÅÁ»Ò¡¦Â¼ÅÄÍº²ð¡Ê¡Ø¥¢¥¤¥·¡¼¥ë¥É21¡Ù¡Ë¤ÎÄ¶¶¯ÎÏ¥¿¥Ã¥°¤Ç¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤ÎÂç¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¡£¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï3500ËüÉô¡Ê2025Ç¯10·î»þÅÀ¡¿»æ¡¦ÅÅ»Ò¹ç·×¡Ë¤òÆÍÇË¡£¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Ï2015Ç¯¤è¤êÂè1´ü¡¢2019Ç¯¤è¤êÂè2´ü¤¬TVÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³¤³°¤Ç¤âÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëºîÉÊ¤À¡£
¸½ºß¡¢¥¢¥Ë¥á10¼þÇ¯10·â¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«Ãæ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥áÂè3´ü¤¬2025Ç¯10·î5Æü¤«¤éËè½µÆüÍËÆü23¡§45¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤À¡£
11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡¢#32¡ÊÂè3´üÂè8ÏÃ¡Ë¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ã#32¡ÖÇ¦¤Î´¬¡× ¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
ÃÏ²¼¤ØÆÍÆþ¤·¤¿Á®¸÷¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¼ÀÉ÷¤Î¥¦¥¤¥ó¥É¤È¶È²Ð¤Î¥Õ¥ì¥¤¥à¡£Æ±¤¸¡ÖÎ¤¡×¤Î½Ð¿È¤Ê¤¬¤é²ø¿Í¤È¤Ê¤êºÒ³²¥ì¥Ù¥ë¡§Îµ¤È¤Ê¤Ã¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢Ç¦¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¼Î¤Æ¤¿Æó¿Í¤¬¤«¤ê¤Î»¦¿Íµ»¤Ç¶¯½±¤¹¤ë¡ª
¡ä¡ä¡ä#32¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿11ÅÀ¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡ÙÂè3´ü¥Þ¥¸ÆÃÈÖ#02¡Á¥Þ¥¸¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡Á¡×¤¬12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë20¡§00¤«¤éYouTube¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¬·èÄê¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù#32¡ÊÂè3´üÂè8ÏÃ¡Ë¤ò¡¢¥µ¥¤¥¿¥ÞÌò¡¦¸ÅÀî¿µ¤È¥¥ó¥°Ìò¡¦°Â¸µÍÎµ®¤È°ì½ï¤Ë´Ñ¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆÃÊÌÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Æ¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡ÙÂè3´üºÇ¿·ÏÃ¤Þ¤Ç¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê°ìµóÊüÁ÷¤¬·èÄê¡£´û¤Ë¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤À¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤â¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤ò¡£
¡ÊC¡ËONE¡¦Â¼ÅÄÍº²ð¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¶¨²ñËÜÉô
¡ÊC¡ËONE¡¦Â¼ÅÄÍº²ð¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¶¨²ñËÜÉô