『BreakingDown』溝口勇児COO「国分太一さんの悪口なんて一度も聞いたことがない」関係性＆神エピソード紹介
起業家で格闘技イベント『BreakingDown』COOの溝口勇児が27日、自身のXを更新し、前日に記者会見を行った国分太一との関係性と思いを長文でつづった。
【写真】“ピンチ”に直面していた国分太一
株式会社TOKIO創業前から国分と「何度も何度も議論してきた」という溝口氏は、「マネージャーやスタッフのみんなもよく知っているし、彼がどれほど人から信頼され、愛されているかも肌で感じてきた」と国分の人柄を紹介。
それだけに「そんな太一さんが、今あんな表情をしているのは正直、見ていてつらい」「どうしても『どこかで誤解が生まれているんじゃないか』と感じてしまう」と現状への本音を吐露した。
また「今の日本はコンプラの名のもとに、誰かが狙われた瞬間に一気に叩き潰される、そんな空気がある。標的にされたら、たとえ何もなくても痛みを被る構造があることも事実」と指摘し、「だからこそ、納得できるまで話し合ってほしいし、そして、先入観や空気に流されずに、事実をまっすぐに調べてほしい」と双方納得できる決着を期待した。
そして「太一さんが『ここまでの仕打ちを受けるような人間』だなんて、おれは1ミリも思っていないから」と国分への変わらぬ信頼を表明した。
別投稿では、国分の“神エピソード”も披露。約2年前に溝口氏と国分が福島出張した際、同行していた溝口氏の企業の社員が国分に「母が太一さんの大ファンで、いつも鉄腕DASHを見てるんです。しかも今日が誕生日で、太一さんと出張に行くって話したら、もう興奮してて…」と話した。
すると、国分が社員のスマホのカメラで「お母さん、こんにちは！国分太一です。いつも◯◯くんにはお世話になってます。そして、いつも鉄腕DASHを見てくれてありがとうございます。今日はお誕生日なんですね。心からおめでとうございます！」と動画を撮影した。
溝口氏は「こういうのを自然体でできちゃう人なんだよな、本当に。はっきり言って、太一さんの悪口なんて一度も聞いたことがない。側近を含めて、今でも1ミリの疑いもなく信じている人が多い理由がよくわかる」と国分の人柄を絶賛した。
