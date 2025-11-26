みやブル1年版が50％OFFに！「Amazonブラックフライデー」特別価格で登場
AIとITサービスを通じて人と社会を“みまもる”BBSS株式会社は、2025年11月21日（金）0:00より開始予定の「Amazon ブラックフライデー 先行セール」および11月24日（月）0:00から12月1日（月）23:59まで開催される「Amazon ブラックフライデー」において、ネット詐欺専用セキュリティ対策ソフト「みやブル」を50％OFFにて提供する。
■販売概要
Amazonブラックフライデーでは、みやブル1年版を50％OFFで提供いたします。
先行セール：2025年11月21日（金）0:00〜2025年11月23日（日）23:59
本セール：11月24日（月）0:00〜12月1日（月）23:59
対象製品：みやブル１年版
通常価格：3,080円(税込)／年
セール価格（50％OFF）：1,540円(税込)／年 ※初回の1年は1,540円(税込)、その後は3,080円(税込)／年が請求されます
『ぜひこの機会に、安心してお使いいただける「みやブル」をお試しください。』
■「みやブル」について
「みやブル」は、BBSS株式会社が開発・提供する、ネット詐欺対策に特化したセキュリティソフト。「ブラックリスト検知」「ヒューリスティック検知」「AI検知」の3つの検知方法からなる独自の検知エンジンを搭載し、フィッシング詐欺、ワンクリック詐欺、偽通販サイトなど、さまざまな詐欺サイトへのアクセスを自動でブロックする。1,200万以上のライセンス※1をユーザーに提供（2025年6月時点）しており、月間およそ1,007万件の詐欺・危険サイトの検知（2024年4月〜2025年3月の平均検知件数）を行っている。
2025年9月より、みやブル1年版のAmazonでの提供を開始した。みやブル1年版は様々なデバイスを３台まで組み合わせ自由にインストール可能で、自動更新タイプの製品となりますので、更新忘れの心配がない。
※1 本記事に記載の「みやブル（旧詐欺ウォール）」の対象には、「みやブル（旧詐欺ウォール）」の名称で提供する製品の利用者のみでなく、他の名称で提供している製品の利用者も含まれる。
