YouTubeチャンネルにて配信された『【母親も限界】やる気がない子供は見守るしかないのか？母親ができること３選を徹底解説』で、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、やる気をなくした子供への効果的なサポート方法について自身の経験をもとに語った。



動画冒頭、道山氏は「やる気がない子供を見守るだけでいいのか？」という問いに向き合い、視聴者から寄せられた「大好きなサッカーを辞めてから無気力になってしまった子供」に関する悩み相談を紹介。「子供の意思を尊重しても家で何もしない」「習い事も続かず辞めてしまいたいが夫からも責められる」という母親の葛藤に、「似たような状況に陥ることって結構あるのではないでしょうか」と共感を示した。



道山氏は、サッカーを辞めたことが無気力の直接的なきっかけである可能性に触れ、「もし可能なら、別のチームへ移ることを考えてみてください」と提案。「大好きなことを辞めると人間は楽しみがなくなりやる気も出なくなる」と自身の見解を明かし、サッカーが再開できない事情がある場合には、「他の楽しみを見つけるサポートをしてみてください」と実践的なアイディアも披露した。



また、子供が習い事を「ドタキャン」してしまう点については、「本人が本当に続けたいのか意思確認を。嫌なら無理にやらせる必要はありません」とし、「もし続けたいのにドタキャンが続くなら、ルール化して対応を」とアドバイス。「習い事はあくまで任意。続けたくないのに無理やり通わせても、無気力は加速するだけです」と述べた。



自宅で何もせず元気が出ない子供については、「子供はサボっているのではなく、やりたくてもやれない状況」だと指摘。そのうえで、「無気力状態を改善するには、『愛情バロメータ』を意識的に上げることが大切」とし、「子供の要求をできる限り聞いてあげれば、親の愛情をより感じて気力が出てきます」と持論を展開。「いろんな経験やイベントに参加させてみると新しい楽しみも見つかります」と前向きな提案を行った。



最後に道山氏は「お伝えすることをやって、お子さんの素敵な未来を作ってみてください」とメッセージを送り、「お悩み相談はオフィシャルサイトから」と案内しつつ動画を締めくくった。