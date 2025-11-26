「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は日本初上陸を果たした、韓国発のプレミアムエッグサンド専門店。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

EGGDROP AOYAMA（東京・表参道）

日本直営店舗が表参道駅近くにオープン

韓国発のプレミアムエッグサンド専門店「EGGDROP（エッグドロップ）」が、ブランド初となる日本直営店舗を2025年11月22日、表参道駅から徒歩5分ほどの場所にオープンしました。

外観 写真：食べログマガジン編集部

「EGGDROP」は、2017年に韓国ソウルで誕生した大人気のエッグサンドブランドです。完全栄養食品である卵を主役にした“Korean Style Egg Sandwich（韓国式エッグサンド）”をいち早く提案し、韓国国内外で高い支持を得ています。ローンチから9年目でソウルから釜山、空港エリアに至るまで韓国全土、タイ・バンコク店を含む220店舗以上を展開。グローバルな広がりも見せており、フィリピン・マニラでも出店を果たしています。

「Bacon Double Cheese」590円

同店は“Everyday Better”をスローガンに、シンプルで健康的なサンドイッチを心掛け、都市の日常に“小さな幸せ”を届けてきました。

イートインにもテイクアウトにも最適。SNS映えするビジュアルで、舌と目を満足させるブランドとして、特に若年層から高い支持を得ています。

「Mr. Egg」490円

「EGGDROP AOYAMA」は、青山の街並みに調和する洗練された空間で、韓国で親しまれてきた人気メニューを楽しめる店舗。

メニューは、ブランドを象徴する「Mr. Egg（ミスターエッグ）」490円や「American Ham Cheese（アメリカンハムチーズ）」590円、「Bacon Double Cheese（ベーコンダブルチーズ）」590円、「Avoholic（アボホリック）」750円など、ソウルでも人気を博したメニューが並びます。

ブランチシリーズ3種

さらに、2025年11月より韓国で発売された新しいブランチシリーズ3種「Good Morning Brunch（グッドモーニングブランチ）」690円、「American Brunch（アメリカンブランチ）」790円、「Avo Garden Brunch（アボガーデンブランチ）」990円も青山店で提供される予定です。これらのブランチメニューは、韓国と同じレシピで作られています。

「American Brunch」790円

空間デザインは、ソウル本店のモダンな意匠を踏襲しつつ、日本のライフスタイルに寄り添う“静けさと温かさ”をテーマに構成されています。柔らかな自然光が差し込む曲面ガラスや、木の質感を活かしたカウンター・中央テーブル、象徴的なラインデザインを配した壁面が調和し、朝のひとときに寄り添うあたたかな空間を演出。一人でも心地よく過ごせるカウンター席や、会話を楽しめるボックスシートなども用意されています。

「Club Sandwich」610円

ふわふわのスクランブルエッグ、とろけるチーズ、香ばしいブリオッシュのバランスが生み出す“幸せな一口”は「EGGDROP」ならではの体験。

今後「EGGDROP AOYAMA」が、新たな朝活の場に加わりそうですね。

※価格はすべて税込

＜店舗情報＞◆エッグドロップ 青山店住所 : 東京都港区北青山3-5-15 ミヤヒロビル 1F

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中！

https://www.instagram.com/tabelog/

文：食べログマガジン編集部 写真：お店から

The post ソウル発の人気店！ 韓国式エッグサンドが日本初上陸（東京・表参道） first appeared on 食べログマガジン.