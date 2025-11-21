この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで夫婦問題カウンセラー・岡野あつこ氏が、「年齢を重ねても、愛される妻がやっている小さな習慣」と題し、長い結婚生活で夫からずっと愛され続けるための極意について語った。岡野氏は「熟年期の夫婦こそ関係をリセットして、もう一度愛し合える、信頼し合える夫婦に生まれ変われるチャンス」と断言し、年齢とともに深まる妻の魅力についても注目した。



岡野氏はその秘訣としてまず「笑顔を忘れないこと」を挙げ、「熟年期こそ表情が関係を決める」「無言のまま家事をこなし、業務連絡だけになってしまうと、夫は自分に興味がないのかもと感じてしまう」と警鐘を鳴らした。そのうえで「柔らかな表情が夫の心に安心感を与える」「笑顔は、最大のメッセージにもつながる」と強調した。



また「感謝の言葉を伝える」「当たり前をありがとうに変える」ことも重要だとし、「長い年月一緒にいると感謝を口にしなくなりがちだけど、熟年期の夫にとってはありがとうの一言が最大のエネルギー源」と語った。岡野氏は「感謝の言葉を口に出すかどうかで、夫婦関係は全く違うものになる」と体験から語る。



さらに「自立した姿を見せる」ことで、「依存ではなく尊敬を呼ぶ存在になれる」とアドバイス。「人生を共に並んで歩むパートナーシップが、熟年の愛の形」「自分の世界を持ちつつ夫を支えられる妻は、かけがえのない存在」と強調した。



そして「女性としての魅力を忘れない」ことにも触れ、「年齢を理由におしゃれをあきらめてはならない」「お気に入りの服を着る、髪を整える、小さな工夫が愛の再燃につながる」と、生き生きした女性らしさの大切さを説いた。



最後に「夫を肯定する」ことが最大のポイントとし、「夫の欠点ばかりを見るのではなく、あなたのこういうところがすごいよね、と承認の言葉をかける」「夫の自己肯定感が高まり、妻の良さを再認識する」と語った。



記事の締めくくりでは、「熟年期において愛され続ける秘訣は、笑顔、感謝、自立、女性らしさ、夫の肯定というシンプルな積み重ね」とまとめ、「年齢を重ねても、一緒にいると幸せだと思ってもらえる妻こそ、本当に愛される妻。熟年期は終わりではなくて新しい愛の形が始まる時期」と前向きなメッセージで動画を結んでいる。