この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元テレビ局員のキャリアを持つ下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【テレビの真相】今宵のテレビ欄からマジック番組が消えた理由。最大の理由はテレビ局が禁断の〇〇を放送したからです」と題した動画を公開。かつてテレビの人気ジャンルであったマジック番組がなぜ姿を消したのか、その複合的な理由を業界の内側から解説した。



下矢氏は、マジック番組にはかつて2つの黄金期があったと振り返る。最初は約50年前の引田天功による大脱出シリーズ。そして、80年代にはMr.マリックが登場し、「きてます」の決め台詞とハンドパワーで社会現象を巻き起こし、世帯視聴率で約28%を記録する国民的スターとなった。その後、2000年代にはセロなどが登場し、再びブームを巻き起こしたという。



しかし、現在ではマジック番組はほとんど見られなくなった。その理由について下矢氏は、コンプライアンスだけが原因ではないと指摘する。最大の理由は、テレビ局側の「制作費」とマジシャン側の「ネタバレのリスク」にあるという。プリンセス天功のような大掛かりなイリュージョンは莫大な費用がかかり、現在のテレビ局にその体力はない。一方でマジシャンにとって「何年もかかって編み出したような必殺のマジックが、一瞬にして商売にならなくなる」ネタバレのリスクは死活問題だ。インターネットやSNSの普及により、一度テレビで放送されるとトリックが解析・拡散されやすく、自身の劇場公演などで使えなくなってしまうのだ。



さらに下矢氏は、過去にテレビ局が放送した「トリック大暴露」のような番組が引き金となり、マジシャン団体がテレビ局を訴える事態にまで発展したと明かす。この裁判では「種に著作権はあるのか」という論点で争われたが、結果的にテレビ局側が勝訴。これにより、マジックのトリックは法的に保護されないという前例ができてしまい、マジシャンがテレビに出演するリスクは一層高まったと解説した。これらの要因が複雑に絡み合い、マジック番組はテレビから姿を消していったのだと、下矢氏は結論づけた。



▶メルマガやXでも、売上や採用につながるPRのノウハウを発信中！📱



📱HP → https://storymanagement.co.jp/



📱X （旧Twitter） → https://x.com/KazShimoya