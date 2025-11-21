¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î2025Ç¯11·î19Æü¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥È¹©³Ø¤ÎÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥È¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥ª»á¤È¥Á¥§¥ó¡¦¥Á¡¼»á¤Ë¤è¤êÀßÎ©¤µ¤ì¤¿AI¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎSunday¤¬¡¢¿©Àöµ¡¤Î»ÈÍÑ¡¦ÀöÂõÊª¤¿¤¿¤ß¡¦ÁÝ½ü¤È¤¤¤Ã¤¿²È»ö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¡ÖMemo¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Memo¤ÏSunday¤¬ÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡¢¿Í¤Î°ÜÆ°¡¦ÁÝ½ü¡¦À°ÍýÀ°ÆÜ¤ÎÍÍ»Ò¤òµ­Ï¿¤¹¤ë¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖSkill Capture Glove¡×¤òÍÑ¤¤¡¢500°Ê¾å¤Î²ÈÄí¤Ç¼ý½¸¤µ¤ì¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÆü¾ïÀ¸³è¤Î½¬´·¤ò³Ø½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê²ÈÄíÀ¸³è¤«¤é¼ý½¸¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î²ÈÄíÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÈMemo¤ÎÂç¤­¤¯°Û¤Ê¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£





¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Memo¤Ï¥­¥Ã¥Á¥ó¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°¥ë¡¼¥à¡¦¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤ÎÍ½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¾õ¶·¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¿©Âî¤ÎÊÒÉÕ¤±¡¢¿©Àöµ¡¤Î±¿Å¾¡¢ÀöÂõÊª¤¿¤¿¤ß¡¢·¤¤ÎÊÒ¤Å¤±¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ÎÃê½Ð¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£»¨¤Ê¥¿¥¹¥¯¤Þ¤Ç½¬ÆÀ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£

¼ÂºÝ¤ËMemo¤¬¤É¤ó¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤Î¤«¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤ì¤Ð¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£

»Ò¤É¤â¤¬´ò¡¹¤È¤·¤ÆÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥­¥Ã¥Á¥ó¤ÏÄ´Íý´ï¶ñ¤äºàÎÁ¤Î¥´¥ß¤Ê¤É¤Ç¼è¤Ã»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¤½¤³¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬Memo¤Ç¤¹¡£



¥­¥Ã¥Á¥ó¤Î¿©Àöµ¡¤ò³«¤±¤Þ¤¹¡£



´ïÍÑ¤Ë¤ª»®¤òÊÝ»ý¤·¤ÆÀµ³Î¤Ë¿©Àöµ¡¤Ë¼ýÇ¼¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£Ê¿¤¿¤¤¤ª»®¤òÎ©¤Æ¤Æ¼ýÇ¼¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤É¤Î¿©´ï¤ò¤É¤³¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤Ù¤­¤Ê¤Î¤«¤òÀµ³Î¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£



ÀöÂõÊª¤ò¤­¤ì¤¤¤Ë¤¿¤¿¤à¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£



¾²¤ÇÅÝ¤ì¤¿²ÖÉÓ¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£



Memo¤Î¼ê¤ÏSkill Capture Glove¤È°ì½ï¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¥ó¥µ¡¼Îà¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Memo¤Ï³Æ²ÈÄí¤Î²È»ö¤ò¼«¸Ê³Ø½¬¤·¤Þ¤¹¡£





Memo¤Ï°ÂÁ´À­¤È°ÂÄêÀ­¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¡¢²ÈÄí¸þ¤±¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆóÂ­Êâ¹Ô¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É·¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥Ù¡¼¥¹¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í¥¤ì¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤È·ÚÎÌ²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥Ù¡¼¥¹¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ëü¤¬°ìÅÅ¸»¤¬ÀÚ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Memo¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¾õÂÖ¤òÊÝ¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢Å¾ÅÝ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Memo¤ÎÉ½ÌÌ¤Ï¥·¥ê¥³¥óÁÇºà¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½À¤é¤«¤¯¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢²ÈÂ²¤Îµï½»¶õ´Ö¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¯ÍÏ¤±¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£

Sunday¤Î¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥È¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ã¥ªCEO¤Ï¡¢¡ÖÌäÂê¤Ï¾ï¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î²ÈÄíÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï»º¶Èµ¡³£¤Î²þÂ¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼Â¸³¼¼¤Ç·±Îý¤µ¤ì¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬Í½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¸½¼Â¤Î´Ä¶­¤Ç¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµ©¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö²æ¡¹¤ÎSkill Capture Glove¤Ï¡¢²¿É´¤â¤Î²ÈÄí¤«¤é²¿Àé»þ´Ö¤Ë¤â¤ª¤è¤ÖÆü¾ïÀ¸³è¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ê¡¢Memo¤Ï²ÈÂ²¤¬¿¿¤ËÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¥¹¥­¥ë¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë²ÈÂ²¤Î°ÂÁ´¥Ë¡¼¥º¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤­¡¢¿Í¡¹¤¬ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤±¤ë¤è¤¦¤ËMemo¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï²ÈÄíÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¥Á¥ã¥ªCEO¤Ï¡Ö¿©Âî¤òÊÒÉÕ¤±¡¢¿©Àöµ¡¤ò²ó¤·¡¢¿©´ï¤òÊÒÉÕ¤±¤ëMemo¡×¡ÖÀöÂõÊª¤ò¤¿¤¿¤àMemo¡×¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤ëMemo¡×¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ª¤µ¤á¤¿Æ°²è¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£





Memo¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃ¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¿©Àöµ¡¤Ë¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Á¡ºÙ¤Ê¥¿¥¹¥¯¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÎÏ¤òÆþ¤ì²á¤®¤ë¤È¥°¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¼ýÇ¼¤·¤Æ¤â¥°¥é¥¹¤Ï³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Memo¤Î³«È¯ÃÊ³¬¤ÇÂçÎÌ¤Î¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤ò³ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢µ­»öºîÀ®»þÅÀ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï20²ó°Ê¾å¥é¥¤¥Ö¥Ç¥â¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤¿²ó¿ô¤Ï¥¼¥í¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£