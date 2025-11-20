明治安田生命が発表したアンケート調査

明治安田生命が11月22日の「いい夫婦の日」を前に実施した、毎年恒例の「理想の有名人夫婦」調査で、大谷翔平夫妻が2位に選ばれた。昨年の1位に続く圧倒的な支持。大谷を支える真美子夫人に共感の声が寄せられているようだ。

調査は10月8〜20日、全国の20〜79歳の既婚男女1620人を対象にインターネット調査で行われた。「夫婦の出会いと結婚」「理想の夫婦関係」「新婚旅行」といった項目とともに「理想の有名人夫婦」が実施され、大谷夫妻はDAIGO・北川景子に次ぐ2位に選ばれた。

回答者は「笑顔で夫を支えているから」「爽やかで、お互いを大切にしていることが伝わる」などと、真美子夫人への好意的な意見が多かった。また、同率2位にはヒロミ＆松本伊代が入っている。以下、反町隆史＆松嶋菜々子、唐沢寿明＆山口智子と続いている。

大谷はドジャース移籍後の2023年2月末に真美子夫人との結婚を発表。その後はオールスターや球団イベントなどに夫婦で登場し、今年4月には第一子となる長女も誕生した。11月に行われた米番組「MLBネットワーク」には夫婦でともに出演し、話題を集めていた。（Full-Count編集部）