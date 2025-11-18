2人の子どもと団地で生活し、「もたない暮らし」の情報発信や片付けサポートの仕事をしている、整理収納アドバイザー1級のかさもさん。ここでは、レンタルしようと考えていた喪服を購入した理由やメリット、保管に便利なグッズについて語ります。

喪服はレンタルにしようと思っていたけれど…

先日、急に喪服が必要になりました。以前から、喪服が必要になった際にはレンタルしようと考えていたので、すぐにレンタルサービスを検索しました。

【写真】ミニマリスト、喪服の管理に選んだアイテム

ところが、レンタルでは自分が着たいと思えるデザインがありませんでした。葬儀の主役は自分ではないし好きな服を着る場面でもないけれど「なんでもいいわけではないし、妥協したくない」という気持ちから、レンタルすることに躊躇してしまったのです。

レンタルにすれば、常に所持・管理しなくてすみます。それでいいと考えていましたが、いざそのときになると「自分の好みではない服を、たとえ今回きりだとしても着用するのはイヤ」というのが私の価値観だと気づきました。

葛藤の結果、購入に至ったのですが、私にとってはメリットが多かったと感じています。

ミニマリストの私が喪服を選ぶ基準とメリット

購入を決意し、思い浮かんだ条件は下記の5つでした。

・自分の体型に似合うデザイン

・自分が好きだと思えるデザイン

・葬儀だけでなく、ほかのフォーマルシーンでも着られること

・シワがつきにくいなど、管理がラク

・自宅で洗濯できること

われながらワガママな条件ですが、探したところ、条件を満たす服に出合えたので、購入することにしました。2万円前後のブラックフォーマルを中心に扱うブランド「LITHE MISH」のものです。

実際に購入・着用して感じたメリットは以下です。

・好きなデザインだから満足できた

・この先の、いざというときにもあせらない

これから四十九日の法要を控えていますが、その際も「またレンタルしなきゃ」と考えずにすみます。レンタルをくり返すと出費も増えるので、経済的メリットにもつながっていると感じます。

また、私はカジュアルな服しかもっていないので、さまざまなシーンで使えるフォーマルアイテムが1着あるという安心感もあります。

便利グッズで保管もストレスフリー

喪服の保管グッズは、小物が収納できるポケットつきのスーツカバー（オンラインショップで1200円）を選びました。この収納ポケットに、葬儀の際に必要な下記のものをまとめて保管しています。

・数珠

・ネックレス

・香典袋

・筆ペン

・黒いハンカチ

必要なものが1か所にまとまっていれば、いざというときも焦らず準備ができます。

また、シワがつきにくいタイプの喪服を購入したので、半分に折って収納も可能。高さがない押し入れ収納でも快適です。