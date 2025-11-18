アラフォーのミニマリストが「喪服」をレンタルではなく購入したワケ。収納がラクになるグッズも
2人の子どもと団地で生活し、「もたない暮らし」の情報発信や片付けサポートの仕事をしている、整理収納アドバイザー1級のかさもさん。ここでは、レンタルしようと考えていた喪服を購入した理由やメリット、保管に便利なグッズについて語ります。
喪服はレンタルにしようと思っていたけれど…
先日、急に喪服が必要になりました。以前から、喪服が必要になった際にはレンタルしようと考えていたので、すぐにレンタルサービスを検索しました。
ところが、レンタルでは自分が着たいと思えるデザインがありませんでした。葬儀の主役は自分ではないし好きな服を着る場面でもないけれど「なんでもいいわけではないし、妥協したくない」という気持ちから、レンタルすることに躊躇してしまったのです。
レンタルにすれば、常に所持・管理しなくてすみます。それでいいと考えていましたが、いざそのときになると「自分の好みではない服を、たとえ今回きりだとしても着用するのはイヤ」というのが私の価値観だと気づきました。
葛藤の結果、購入に至ったのですが、私にとってはメリットが多かったと感じています。
ミニマリストの私が喪服を選ぶ基準とメリット
購入を決意し、思い浮かんだ条件は下記の5つでした。
・自分の体型に似合うデザイン
・自分が好きだと思えるデザイン
・葬儀だけでなく、ほかのフォーマルシーンでも着られること
・シワがつきにくいなど、管理がラク
・自宅で洗濯できること
われながらワガママな条件ですが、探したところ、条件を満たす服に出合えたので、購入することにしました。2万円前後のブラックフォーマルを中心に扱うブランド「LITHE MISH」のものです。
実際に購入・着用して感じたメリットは以下です。
・好きなデザインだから満足できた
・この先の、いざというときにもあせらない
これから四十九日の法要を控えていますが、その際も「またレンタルしなきゃ」と考えずにすみます。レンタルをくり返すと出費も増えるので、経済的メリットにもつながっていると感じます。
また、私はカジュアルな服しかもっていないので、さまざまなシーンで使えるフォーマルアイテムが1着あるという安心感もあります。
便利グッズで保管もストレスフリー
喪服の保管グッズは、小物が収納できるポケットつきのスーツカバー（オンラインショップで1200円）を選びました。この収納ポケットに、葬儀の際に必要な下記のものをまとめて保管しています。
・数珠
・ネックレス
・香典袋
・筆ペン
・黒いハンカチ
必要なものが1か所にまとまっていれば、いざというときも焦らず準備ができます。
また、シワがつきにくいタイプの喪服を購入したので、半分に折って収納も可能。高さがない押し入れ収納でも快適です。