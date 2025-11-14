Da-iCEのステージで阪神タイガース中野拓夢選手＆才木浩人選手がトスバッティング！『ベストヒット歌謡祭2025』を盛り上げる

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Da-iCEが、11月13日に読売テレビにて放送された『ベストヒット歌謡祭2025』にて「ノンフィクションズ」を生パフォーマンス。スペシャルゲストとして阪神タイガースの中野拓夢選手と才木浩人選手が登場し、視聴者を驚かせた。

■Da-iCE、9枚目のフルアルバム『TERMiNaL』のリリースを発表

「ノンフィクションズ」は「2025夏の高校野球応援ソング／熱闘甲子園テーマソング」として話題となった楽曲。

中野拓夢選手と才木浩人選手は曲中で、トスバッティングを披露。Da-iCEは、力強い歌唱とエネルギッシュなパフォーマンスで、番組を一気に盛り上げた。

「エネルギーみなぎる全力のパフォーマンスからパワーをもらいました！」「何度聴いても“ノンフィクションズ”最高！」「選手2人の緊張が感じられるトスバッティングが面白かった！笑」など、番組の出演に多くの声が寄せられた。

なおDa-iCEは、11月13日のさいたまスーパーアリーナにて開催されたアリーナツアー『Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-』の最終公演にて、Da-iCEの結成15周年の幕開けとなる9枚目のフルアルバム『TERMiNaL』を、2026年1月14日に発売することを発表。

アルバムには、Amazon Originalドラマ『【推しの子】』第3話主題歌に起用された「オレンジユース」、和田アキ子をフィーチャリングに迎えたダンスナンバー「FUNKEYS」、テレビ朝日系ドラマ『天久鷹央の推理カルテ』主題歌「Black and White」、2025夏の高校野球応援ソング／熱闘甲子園テーマソングとして話題となった「ノンフィクションズ」、そしてリリースしたばかりの新曲「Tasty Beating Sound」「Monster」を含む、全12曲が収録予定となっている。

■リリース情報

2026.01.14 ON SALE

ALBUM『TERMiNaL』

