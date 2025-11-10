黄川田沖縄北方担当大臣が北海道根室市を訪れ、対岸から北方領土を視察した際、「一番外国に近い」と発言したことについて、高市総理はきょう（10日）、「誤解を招きかねない」として黄川田大臣を注意したことを明かしました。

黄川田仁志 沖縄北方担当大臣

「一番やっぱり外国に近いところですから。それはやっぱり、目で感じるというのは大切だと思いますので」

黄川田大臣は8日、北海道根室市を訪れ、本土最東端の納沙布岬から北方領土を視察した際、記者から感想を求められ「一番外国に近い」などと発言しました。この発言について黄川田大臣は“視察現場で市長から根室市は「海外へのゲートウェイ」との説明を受けた後の延長線上の話だった”と経緯を説明しました。

その上で、「誤解を与えたとするならば、今後は注意しながら責任ある言葉を発していきたい」と釈明していますが、高市総理はきょう、衆議院の予算委員会で黄川田大臣の発言が「誤解を招きかねない」として、電話で注意したことを明かしました。

高市総理

「北方領土が我が国、固有の領土であり政府としてはその立場に基づき、北方領土問題に取り組んでいるという立場に誤解を招きかねないものであったことを、と感じましたので、黄川田大臣には電話で注意をいたしました」

また、木原官房長官はきょう午前の記者会見で、黄川田大臣に対し発言のあった8日に日頃の言動に一層緊張感を持つように注意したと明かした上で、進退については「引き続き職務に邁進していただきたい」と話しました。