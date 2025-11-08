英国のチャールズ国王の次男ヘンリー王子が7日（日本時間8日）までにカナダ地元放送局の取材に対応。ドジャース―ブルージェイズの大リーグワールドシリーズを観戦した際にドジャースの野球帽を着用して観戦したことに批判が殺到していることに対して謝罪した。

ヘンリー王子はメーガン妃とともに10月28日、ド軍とブルージェイズのワールドシリーズ（WS）第4戦をドジャースタジアムで観戦。試合ではドジャース・大谷が「二刀流」で先発登板し、ヘンリー王子はメーガン妃とともに「LA」のド軍のキャップをかぶって試合を見守った。

しかし、ブルージェイズはMLB30チームの中で唯一、本拠地をカナダに置くチーム。カナダは英連邦加盟国（コモンウェルス）で、父のチャールズ国王が国家元首でもある。にもかかわらず敵であるド軍の帽子をかぶっての観戦は侮辱と受け止められ、カナダ国内ではSNSなどで批判が殺到していた。

ヘンリー王子はカナダ地元局の取材に対し「あまり選択肢がなかったんです。球団オーナーからドジャースのダグアウトに招待されたので、礼儀として当然のことをしたまでです」と釈明。その上で「頭の上が寂しい（髪が薄い）時に、照明の下に座っていたら、手に入る帽子は何でもかぶりますよね」と自虐ネタも交えて語った。

さらに「第5戦、第6戦、第7戦はずっとブルージェイズを応援していました」と説明。現在は妻メーガン妃の出身地ロサンゼルス近郊に居住しており「こんなことを打ち明けてしまった今、ロサンゼルスに戻るのはかなり大変になりそうです」と苦笑いした。

ブ軍の地元であるトロントで開催されたカナダ軍兵士と退役軍人を支援する慈善団体の夕食会では「ドジャースのキャップをかぶってしまったことを心からお詫びします」と謝罪したという。