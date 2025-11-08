¤¿¤Þ¤Ã¤¿¡Ö»õ¹¤¡×¤¬ÅüÇ¢ÉÂ¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡ª¡©¡¡Í½ËÉ»õ²Ê¤ÎÀìÌç²È¤¬¶µ¤¨¤ë¡¢º£¤¹¤°¤Ç¤¤ë¡È¸ý¹Ð¥±¥¢¡É
¡¡11·î8Æü¤Ï¡Ö¤¤¤¤»õ¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¡Ê1¡Ë¤¤¡Ê1¡Ë»õ¡Ê8¡Ë¡×¤Î¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¹ñÌ±¤Ë»õ¤ä¸ý¤Î·ò¹¯°Ý»ý¡¢·ò¹¯Áý¿Ê¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë¤Î¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÆüËÜ»õ²Ê°å»Õ²ñ¤¬1993Ç¯¤ËÀ©Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÍ×Ãí°Õ¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¤ª²Û»Ò¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡¡¤³¤ì¤¬¡¢»õ¹¤¤ò¤¿¤á¤ä¤¹¤¤¡È¿©¤ÙÊª¡É¤Ç¤¹¡ª
¡¡¶áÇ¯¡¢»õ¤ä»õ·Ô¤Î·ò¹¯¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»õ¹¤¡Ê¤·¤³¤¦¡¢¥Ç¥ó¥¿¥ë¥×¥é¡¼¥¯¡Ë¤¬Ãî»õ¤ä»õ¼þÉÂ¤È¤¤¤Ã¤¿¸ý¹Ð¡Ê¤³¤¦¤¯¤¦¡Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ä¿´¶Ú¹¼ºÉ¡Ê¤³¤¦¤½¤¯¡Ë¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤Ê¤É¤ÎÁ´¿È¼À´µ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»õ¹¤¤òÊüÃÖ¤¹¤ë´í¸±À¤ä¡¢¸ýÆâ¤Ë»õ¹¤¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ëÊýË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í½ËÉ»õ²Ê³Ø¤¬ÀìÌç¤ÎÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡ »õ³Ø¸¦µæ²Ê Í½Â¬»õ²ÊÁÏÂ¤¶¦Æ±¸¦µæ¹ÖºÂ ÆÃÇ¤¶µ¼ø¤ÎÅ·ÌîÆØÍº¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
»õ¹¤¤ÎºÙ¶ÝÌ©ÅÙ¤Ï¡ÖÊØ¡×¤ÈÆ±¥ì¥Ù¥ë
Q.¤½¤â¤½¤â¡¢»õ¹¤¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¼Á¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Å·Ìî¤µ¤ó¡Ö»õ¹¤¤Ï¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Î¾ïºß¶Ý¤È¤½¤Î»ºÀ¸Êª¤«¤é¤Ê¤ë»õ¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÉÕÃå¤·¤¿Çò¤¯½À¤é¤«¤ÊÄÀÃåÊª¤Ç¤¹¡£¿©¸å¿ô»þ´Ö¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢»õ¹¤1¥ß¥ê¥°¥é¥à¤ÎÃæ¤Ë¤Ï1²¯¸Ä°Ê¾å¤ÎºÙ¶Ý¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÀ³Â©¡Ê¤»¤¤¤½¤¯¡ËÌ©ÅÙ¤ÏÊØ¤ËÉ¤Å¨¤·¤Þ¤¹¡£
»õ¤È»õ·Ô¤Î´Ö¤Ë¤Ç¤¤ë¹Â¤ò¡Ø»õ¼þ¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤À¤È¡¢»õ¼þ¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¿¼¤µ¤Ï1¡Á2¥ß¥ê¤Ç¤¹¤¬¡¢»õ¹¤¤ä»õÀÐ¤¬¤¿¤Þ¤ë¤È»õ·Ô¤¬±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¡¢»õ¼þ¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬3¥ß¥ê¤òÄ¶¤¨¤Æ¿¼¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»õ¤Ë5¥ß¥ê¤Î»õ¼þ¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤ÈÆ±¤¸ÌÌÀÑ¤ÎÄÙáç¤¬»õ¼þ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÄÙáçÌÌ¤ËºÙ¶Ý¤Î²ô¤Ç¤¢¤ë»õ¹¤¤¬Ì©Ãå¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ç¡¢»õ¼þÉÂ¶Ý¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¤¢¤ë PG¶Ý¡ÊPorphyromonas gingivalis¡Ë¤Ê¤É¤Î»õ¼þÉÂ¶Ý¤¬ÄÙáçÌÌ¤«¤éÂÎÆâ¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ä¿´¶Ú¹¼ºÉ¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤Ê¤É¤ÎÁ´¿È¼À´µ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤¬¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë»õ¼þÉÂ¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È ¡¢»õ¼þ¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î±ü¤Ë¤Ï»ÀÁÇ¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢½Ð·ì¤·¤¿ÀÖ·ìµå¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÅ´Ê¬¤ò±ÉÍÜ¤Ë¤·¤Æ»õ¼þÉÂ¶Ý¤¬°ìµ¤¤ËÁý¿£¡£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÊ¬²ò¤¹¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¹ÚÁÇ¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¡¢»õ¼þÁÈ¿¥¤òÇË²õ¤·¡¢ÌÈ±ÖÈ¿±þ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¡¢ËýÀ±ê¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎËýÀ±ê¾É¤¬Á´¿È¤Ë¹¤¬¤ë¤³¤È¤âÆ°Ì®¹Å²½¤ä¿´¼À´µ¡¢Ç¾·ì´É¼À´µ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÇ¥¿±Ãæ¤Î¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢ÂÛÈ×¾åÈéºÙË¦¤ËPG¶Ý¤¬¿¯Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁá»º¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ê¢¨1¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñÌ±¤Î2¿Í¤Ë1¿Í¤¬4¥ß¥ê°Ê¾å¤Î»õ¼þ¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÍ¤¹¤ë»õ¼þÉÂ¤ËØí´µ¡¢35ºÐ°Ê¾å85ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤¦¿ª¡ÊÃî»õ¡Ë·Ð¸³¼Ô¤Î³ä¹ç¤¬90¡ó¡Ê¢¨2¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¤³¤¦¤·¤¿»õ¹¤¤Ë¤è¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ò¹¯ÊÀ³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹´í¸±À¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø»õ¹¤¥ê¥¹¥¯¡Ù¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡Ê¢¨1¡Ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö»õ²Ê¸ý¹ÐÊÝ·ò¤Î¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
¡Ê¢¨2¡Ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÎáÏÂ6Ç¯»õ²Ê¼À´µ¼ÂÂÖÄ´ºº¡×
Q.»õ¹¤¤Ë¤è¤ë·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å·Ìî¤µ¤ó¡Ö»õ¹¤¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹·ò¹¯ÊÀ³²¤Ø¤Î´í¸±À¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø»õ¹¤¥ê¥¹¥¯¡Ù¤Î¼ÂÂÖ¤ò·¼È¯¤¹¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤¦»õ¹¤¥ê¥¹¥¯PR»öÌ³¶É¤¬2025Ç¯8·î5Æü¡ÁÆ±·î6Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10Âå¸åÈ¾¤«¤é60Âå¤ÎÃË½÷·×600¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ø»õ¹¤¥ê¥¹¥¯¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ù¤ò¹Ô¤¤¡¢»ä¤¬Æ±Ä´ºº¤ò´Æ½¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ø»õ¤ß¤¬¤¤Ë¤«¤±¤ë»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¡Ù¡Ø¼«Ê¬¤Î¸ý¤Î½¤¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¡Ù¤Ê¤ÉÁ´10¹àÌÜ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡Ø»õ¹¤¥ê¥¹¥¯¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¡Ù¤¬»È¤ï¤ì¡¢5¹àÌÜ°Ê¾å¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡Ø»õ¹¤¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡Ù¡¢2¹àÌÜ°Ê¾å4¹àÌÜ°Ê²¼¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡Ø»õ¹¤¥ê¥¹¥¯¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¤½¤ì¤¾¤ì¿ÇÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢Á´ÂÎ¤Î8.3¡ó¤¬5¹àÌÜ°Ê¾å¤Î¡Ø»õ¹¤¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡Ù¡¢38.6¡ó¤¬2¹àÌÜ°Ê¾å4¹àÌÜ°Ê²¼¤Î¡Ø»õ¹¤¥ê¥¹¥¯¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡Ù¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì³ºÅö¤·¡¢¹ç·×46.9¡ó¤¬¡Ø»õ¹¤¥ê¥¹¥¯¡Ù¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø»õ¹¤¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡Ù¡Ø»õ¹¤¥ê¥¹¥¯¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡Ù¤Î¹ç·×¤Î³ä¹ç¤òÀÊÌ¡¢Ç¯ÎðÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢50Âå½÷À¤Ï50.0¡ó¡¢60Âå½÷À¤Ï56.0¡ó¤ÈÁ´ÂÎ¤è¤ê¤â¡Ø»õ¹¤¥ê¥¹¥¯¡Ù¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢40Âå°Ê¹ß¤Î½÷À¤ËË¬¤ì¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÊÑ²½¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¤Ï½÷À¤ÎÌÈ±ÖÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»õ·Ô¤Î·ìÎ®¤äÂÃ±Õ¤ÎÊ¬Èç¤ò½õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¸ý¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ËÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¹¹Ç¯´ü¤ò·Þ¤¨¤ëº¢¤«¤éÊ¬ÈçÎÌ¤¬¸º¾¯¤·¡¢»õ·Ô¤Î±ê¾É¤ä¸ý¤Î´¥Áç¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢»õ·Ô¤ÎÄñ¹³ÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¤ÎÄã²¼¤¬¹üÌ©ÅÙ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³Ü¤Î¹ü¤ä»õ¤ò»Ù¤¨¤ë¹ü¤Î·ò¹¯¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»õ¼þÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë°ì°ø¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Q.»õ¹¤¤òÁý¤ä¤·¤ä¤¹¤¤¿©¤ÙÊª¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
Å·Ìî¤µ¤ó¡Ö¤ä¤Ï¤êº½ÅüÆþ¤ê¤Î²Û»Ò¤Ï»õ¹¤¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤¹¡£°Õ³°¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½©¤Î½Ü¤ÎÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤Ç¤¢¤ë¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤ä·ª¤â¡¢¼Â¤Ï»õ¹¤¤Ë¤è¤ë¼À´µ¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Ç¤ó¤×¤ó¤¬ÂÃ±Õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬²ò¤µ¤ì¡¢Åü¤È¤Ê¤ê¡¢»õ¹¤¤òºî¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥ß¥å¡¼¥¿¥ó¥¹¶Ý¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃî»õ¶Ý¤Ï¥·¥çÅü¤ò¼ç¤Ê±ÉÍÜ¸»¤È¤·¤ÆÁý¿£¤·¡¢»õ¹¤¤ÎÃæ¤Ç»À¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»À¤¬»õ¤ÎÉ½ÌÌ¤Î¥¨¥Ê¥á¥ë¼Á¤òÍÏ¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ãî»õ¤ÎÈ¯À¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£º½ÅüÆþ¤ê¤Î´Å¤¤²Û»Ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤Ê´Å¤µ¤ò»ý¤Ä¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤ä·ª¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿©¸å¤Î¥±¥¢¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡×
Q.Æü¾ïÀ¸³è¤Ç»õ¹¤¤ò¾å¼ê¤Ë¼è¤ê½ü¤¯¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Å·Ìî¤µ¤ó¡ÖËèÆü¤·¤Ã¤«¤ê»õËá¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ç¤â»õËá¤¤À¤±¤Ç»õ¹¤¤ò½½Ê¬¤ËÍî¤È¤·ÀÚ¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢Ëá¤»Ä¤·¤¬Â¿¤¯»Ä¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»õ²Ê°å±¡¤Ç»õ¤ß¤¬¤»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤Ç¤â»õ¤ß¤¬¤¤À¤±¤ÇÍî¤È¤»¤ë»õ¹¤¤Ï6³äÄøÅÙ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»õËá¤»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢Ëá¤²¼¤í¤»¤ë»õ¹¤¤Ï2³äÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î»õ¹¤¤Ê¤É¤Î±ø¤ì¤¬¸ýÆâ¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Àè½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»õ¹¤1¥ß¥ê¥°¥é¥àÅö¤¿¤ê¤ÎºÙ¶Ý¤ÎÀ³Â©¿ô¤ÏÊØ¤ËÉ¤Å¨¤·¤Þ¤¹¡£ÃúÇ«¤ËËá¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¥×¥é¡¼¥¯¤¬ÃßÀÑ¤·¡¢¡È¥È¥¤¥ì¤Î¸å¡¢¤¤Á¤ó¤È¿¡¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ª¿¬¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Àµ¤·¤¤ÊýË¡¤Ç¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥±¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¿©¸å¤Ë¥¥·¥ê¥È¡¼¥ëÆþ¤ê¤Î¥¬¥à¤ò¤«¤à¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£¥¬¥à¤ò¤«¤à¤ÈÂÃ±Õ¤ÎÊ¬Èç¤òÂ¥¤·¤Æ»õ¹¤¤òÉÕ¤¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢»õ¥Ö¥é¥·¤Ç¤ÏÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤ÉôÊ¬¤Î¥±¥¢¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÃî»õ¤Î¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¥ß¥å¡¼¥¿¥ó¥¹¶Ý¤Ï¥¥·¥ê¥È¡¼¥ë¤ò¿©¤ÙÊª¤È»×¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¥·¥ê¥È¡¼¥ë¤Ï¾Ã²½¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ºÙ¶Ý¤Ï¾Ã²½ºî¶È¤ò±ä¡¹¤ÈÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¾ÃÌ×¤·¤Æ¼å¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Î¥ß¥å¡¼¥¿¥ó¥¹¶Ý¤Ï¡¢»À¤ò½Ð¤·¤¿¤ê»õ¹¤¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥ß¥å¡¼¥¿¥ó¥¹¶Ý¤Ë¤è¤ë¤¦¿ªÈ¯À¸¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Àµ¤·¤¤»õËá¤¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢¥¥·¥ê¥È¡¼¥ëÆþ¤ê¥¬¥à¤Î¤è¤¦¤Ê½¬´·²½¤·¤ä¤¹¤¤¥±¥¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢»õ¤ÈÁ´¿È¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ëÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×