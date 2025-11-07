¡Ö½Ð»º¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂçÊÑ¡×¤æ¤¦¤³¤¹Ç¥¿±¤Ç27¥¥íÁý¢ª20¥¥í¸º¡¢·Ð°Þ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÈ¿¶Á¡¡Á°¸å¤Î¡Ö·ãÊÑ¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª
¸µHKT48¤Ç¼Â¶È²È¤Î¡Ö¤æ¤¦¤³¤¹¡×¤³¤È¿ûËÜÍµ»Ò¤µ¤ó¤¬2025Ç¯11·î6Æü¤ËX¤Ç¡¢Âè1»ÒÄ¹ÃË¤ÎÇ¥¿±¡¦½Ð»º¤ÇÂÎ½Å¤¬27¥¥íÁý²Ã¤·¡¢½Ð»º¸å¤Ë20¥¥í¸ºÎÌ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£»º¸å¤È¸½ºß¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢SNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö°Î¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
»º¸å80¥¥í¤È¸½ºß¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª
¿ûËÜ¤µ¤ó¤Ï°ìÏ¢¤ÎXÅê¹Æ¤Ç¡¢Âè1»Ò½Ð»º¤ò½ä¤ëÂÎ½Å¤ÎÁý¸º¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½Ð»ºÁ°¤Ï53¥¥í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½Ð»º¸å¤Ï80¥¥í¤Ë¡£Ìó3¥¥í¤Î»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÎ½Å¤¬¸º¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÅö»þ¤ò¤Ä¤®¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂ©¤â¶ì¤·¤¯¤ÆÂà±¡¸å¤Ë½Û´Ä´ïÆâ²Ê¹Ô¤Ã¤¿¤éÂ¨Âç³ØÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í ÍøÇ¢ºÞ¤òÂÇ¤ÄÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä«ÃëÈÕÂçÀ¹¤ê¤´¤Ï¤ó¡Ü¤ª²Û»Ò¤â¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢5Æü´Ö¤Ç10¥¥íÍî¤Á¤Æ¡ª¤Ê¤ó¤È¡¢¿åÊ¬¤Ç10¥¥í¤Ç¤·¤¿ Éâ¼ð¤ß¤Ã¤Æ¤ä¤Ð¤¤¤è¤Í...¡×
¤½¤Î¸å¡¢¶Ú¥È¥ì¤È¿©»ö´ÉÍý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿ûËÜ¤µ¤ó¡£È¾Ç¯´Ö¤Ç¤µ¤é¤Ë10¥¥í¸ºÎÌ¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡ÖÌÜÉ¸¤Þ¤Ç¤¢¤È¤â¤¦Æ§¤óÄ¥¤ê¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿´ÉÔÁ´¡×¤Î»ØÅ¦¤Ë¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡ª¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿ôÆüÁ°¤¿¤Þ¤¿¤Þ²£´é»£¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Ã¤Ã¤Á¤ã¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¼«¿È¤Î¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿80¥¥í¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£¤Ä¤®¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»º¸å80¥¥í¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤¬³«¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢É¨¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤¦»¶¡¹¤À¤Ã¤¿¤±¤É·ò¹¯Åª¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¸ºÎÌ¤·¤Æ¤Æ·ë²Ì½Ð¤Æ¤¤Æ´ò¤·¤¤ ¤·¤«¤â¶ÚÎÏ¤Ï¥¡¼¥×¤É¤³¤í¤«Áý¤¨¤Æ¤ë¡¡°Î¤¹¤®¤ë...¡×
°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¿´ÉÔÁ´¡×¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¿ûËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡ª¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¼Ì¿¿¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅØÎÏ¤¬¤Á¤ã¤ó¤È·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ÆËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö°Î¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÈ©åºÎï¤Ç¤¹¤´¤¤¡×»ä¤â¤¬¤ó¤Ð¤í...¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö½Ð»º¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤Ê¡×¡Ö²þ¤á¤ÆÇ¥¿±½Ð»º¤Ã¤ÆÌ¿¤¬¤±¤Ê¤ó¤À¤Ê...¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£