「チクチクするニットは嫌」な人に！【ハニーズ】秋冬の相棒！「しっとりカーデ」

秋冬コーデに取り入れたいニットアイテムだけど、チクチクするのが苦手……。そんな人は、【ハニーズ】から登場した「しっとりカーディガン」を試してみて。ヒアルロン酸加工が施されたソフトな風合いが特徴で、ストレスフリーに着られそうです。オンにもオフにも使いやすいシンプルなアイテムをご紹介するので、ぜひ秋冬のワードローブに迎えて。

ゴールド色のボタンが上品なアクセントに

【ハニーズ】「ヒアルロン酸金釦カーデ」\2,980（税込）

ゴールド色のボタンがコーデに華やぎを与えてくれそうなクルーネックカーディガン。シンプルなデザインできれいめにもカジュアルにも振りやすく、秋冬コーデの即戦力になってくれるかも。公式サイトには「しっとりソフトな風合い」とあり、ニットのチクチク感が苦手な人でも着やすそうです。前後差のある着丈で後ろはヒップにかかる長さだから、体型カバーも狙えるのが嬉しいポイント。

フェミニンな雰囲気が漂うラウンド裾カーディガン

【ハニーズ】「ヒアルロンラウンドカーデ」\2,680（税込）

緩やかなカーブを描くラウンド型の裾が、フェミニンなムードを演出するボタンレスカーディガン。ゆったりとした身幅と丈感で、さり気なく体型カバーも期待できます。公式サイトによると「程良い厚みでしっとりソフトな風合い」とのことで、ストレスフリーに着られそう。ボタンレスのミニマルなデザインが大人っぽく、カジュアルはもちろんオフィスでのきれいめコーデにも好相性。

writer：Emika.M