今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された先輩猫に頭をカプッと甘噛みされていた子猫。最初のうちは驚きながらも、どこか楽しそうにしていたそうです。しかし今では、その洗礼を受けるのもすっかり日課のようになってきたようで…。投稿はXにて、260.6万回以上表示。いいね数は6.8万件を超えました。

【写真：先輩猫に頭をカプッと『甘噛みされた子猫』…思わず笑ってしまう『可愛すぎる反応』】

赤ちゃんの頃から頭齧られていた猫のランちゃん

今回、Xに投稿したのは「アニとラン」さん。登場したのは、猫のランちゃんと先輩猫のアニちゃんです。

ランちゃんがまだ赤ちゃんの頃。アニちゃんはランちゃんの頭をそっと甘噛みすることが多かったそうです。飼い主さん曰く、相撲界で言う「可愛がり」に近い感じだそうです。

アニちゃんにとって、頭を甘噛みするのはきっと愛情表現のひとつ。ランちゃんを新しい家族として受け入れた証だったのかもしれません。小さな頭をカプッとされたランちゃんもなんだかんだで楽しんでいた模様。

そんな猫流の洗礼を受けながら成長したランちゃんは、とっても大きく、そして逞しく育ったようです。かつては甘噛みされても「遊んでもらってる！」と嬉しそうだったのが、最近は無の表情で噛まれているのだとか。大きくなったから頭を噛むのも一苦労みたいです。

それでも2匹の関係は変わらず。毎日元気よくニャンプロ（猫プロレス）を繰り広げているとのこと。とっても仲良しで微笑ましいですね。

ランちゃん＆アニちゃんに元気づけられるX民たち

小さなころからランちゃんの頭をカプッと甘噛みしていたアニちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「可愛すぎて何回も見ちゃう」「やめてー！っていうより遊んでもらってたのちぃ～！って感じに見える」「まさに愛情表現」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、ランちゃんとアニちゃんに元気を届けてもらえたみたいですね。

Xアカウント「アニとラン」では、猫のランちゃん＆アニちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。どの投稿も可愛さ満点で思わず頬が緩みそうになります。

写真・動画提供：Xアカウント「アニとラン」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。