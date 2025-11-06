怪我の三笘薫、今週末の日本人対決でベンチ入り？地元メディア「先発は難しいが出場も」

9月末に行われたチェルシー戦で負傷して以来、1ヶ月以上に渡って離脱が続いている三笘薫。プレミアリーグとリーグカップを合わせて5試合を欠場し、日本代表でも招集外となっていた。

しかしながら、地元メディアの『Sussex World』によれば、今週末にセルハースト・パークで行われるクリスタル・パレスとの試合に向けて復帰の可能性があるという。

ブライトンのファビアン・ヒルツェラー監督は、三笘の怪我については軽いものだと話しており、11月の代表ウィークの前に復帰させたいと言っていたとのこと。

そのため、三笘はおそらく今週末の試合でピッチに戻ってくるのではないかと伝えている。

ただその一方で、『三笘は先発の座を取り戻すのに苦労することになるだろう』とも。その理由は、三笘が欠場していた際にプレー機会を増やしていたパラグアイ代表MFディエゴ・ゴメスが左サイドで活躍を見せているためだ。

先週末のリーズ・ユナイテッド戦では後半に2ゴールを決めており、ディエゴ・ゴメスが引き続きクリスタル・パレス戦でも先発出場する可能性は高いという。

三笘については、コンディションが良ければベンチ入りすることになるだろう…と予測されている。

なお、先週末の試合で負傷交代となったクリスタル・パレスの鎌田大地も、プレミアリーグの負傷者状態を追跡している『knocksandbans』で「状況は非公開だが疑わしい」と伝えられており、ブライトン戦に出場できるかは不透明だという。

いずれにしても、もし三笘が復帰することができるのであれば、現在10位につけているブライトンにとって大きな後押しになるだろう。